Dünyanın en uzun dördüncü tüneli Ovit yarın açılıyor

Türkiye’nin 138 yıllık hayali olan Ovit Tüneli, ilk olarak Osmanlı Devleti'nin 1880 yılı kalkınma çalışmalarında yer aldı, yapımı yıllarca gündemden düşmedi. Ovit Tünel Projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde de gündeme geldi ve 13 Mayıs 2012 tarihinde temeli atıldı. 11 Kasım 2016'da Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla "Ovit Tüneli’nde Işık Göründü" töreni yapıldı.

Rize-Erzurum arasındaki ulaşım kısaldı

Ovit Tüneli ile, yılın 6 ayı kapalı olan Rize-Erzurum arasındaki ulaşım 4.4 kilometre kısalarak 12 ay boyunca kesintisiz ulaşım sağlanmış oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Haziran Çarşamba günü saat 13.00’da Trabzon’da miting yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon mitinginin ardından Ovit’e geçerek Ovit Tüneli'nin açılışını gerçekleştirecek.

Dünyanın en uzun dördüncü tüneli

Ovit Tüneli, 1369 metresi çığ tüneli olmak üzere toplam 14.3 kilometre uzunluğuyla, Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde yapımı devam eden 14,5 kilometrelik Yeni Zigana Tüneli'nin ardından Türkiye'nin ikinci en uzun, dünyanın ise en uzun dördüncü tüneli olacak.

Tünel, 412 milyon 366 bin liraya mal oldu.

Kaynak: İHA