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Dünyanın en tehlikeli yolu Türkiye'de

'Dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Derebaşı Virajları 3 bin 500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinden Trabzon ile Bayburt illerini birbirine bağlıyor.

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Dünyanın en tehlikeli yolu Türkiyede

Dünyanın en zorlu yollarını tanıtan bir internet sitesince "dünyanın en tehlikeli yolu" olarak seçilen Trabzon-Bayburt arasındaki dağ yamaçlarından geçen Derebaşı Virajları, macera severleri bekliyor.

Kullanıcılarına dünya genelindeki tehlikeli ve zorlu yolların tanıtımını yapan www.dangerousroads.org adlı site tarafından 2 yıl önce dünyanın en tehlikeli yolu olarak belirlenen Derebaşı Virajları, Trabzon ile Bayburt illerini en kısa mesafe olan 3 bin 500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinden birbirine bağlıyor.

Yaklaşık 106 kilometrelik güzergahtaki Derebaşı Virajları’nın Bolivya’da 'ölüm yolu' olarak nitelendirilen yoldan yer yer daha tehlikeli olduğu belirtiliyor.

Trabzon’un Of ilçesinden başlayarak Bayburt’a kadar uzanan D915 yolunun Karaçam mevkisindeki Derebaşı Virajları bölümünde yer alan 13 keskin virajın tek seferde dönülmesi mümkün olmuyor.

Yol, ilk olarak 1914 yılındaki Rus işgali sırasında yöre halkı çalıştırılarak arazideki sarp kayalıklarda adeta iğne ile kuyu kazarak inşa edildi.

Karadeniz sınırında yer alması nedeniyle sis, yağmur, heyelan, kar ve çığ gibi doğa olaylarının yaygın yaşandığı Derebaşı Virajları mevkisi, bu özellikleriyle dünya genelinde "zor yol" olarak anılıyor.

Bayburt-Trabzon arasındaki karayoluna kar yağışı nedeniyle yılın 6 ayı ulaşım sağlanamıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Trabzon-Bayburt, dünyanın en tehlikeli yolu, Derebaşı Virajları
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