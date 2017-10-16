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Dünyanın en iyileri arasındaki lüks yata büyük ilgi

Dünyanın en iyi yatları arasında gösterilen 86 metre uzunluğundaki mega lüks yat "Sunrays", Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Marmaris'e geldi.

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Dünyanın en iyileri arasındaki lüks yata büyük ilgi

Dünyanın en iyi yatları arasında gösterilen 86 metre uzunluğundaki mega lüks yat "Sunrays", Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Marmaris'e geldi.

İlçedeki marinalara sığmadığı için Marmaris Limanı'nın küçük rıhtımına yanaştırılan süper lüks yat, vatandaşların ve turistlerin ilgi odağı oldu. Birkaç gün limanda kalacağı belirtilen yatın 240 bin litre yakıt ikmali yapmak için evraklarını gümrük yetkililerine verdiği öğrenildi.

Yakıt ikmalinin yanı sıra erzak alımı da yapacak olan yatın ilçeye yaklaşık 650 bin lira bırakması bekleniyor.

Liman yetkilileri yatın kime ait olduğunu açıklamadı. Dünya genelindeki mega lüks yatlarla ilgili yayın yapan internet sitelerinde, daha önce Ummanlı iş adamı Muhammed Al Barwani'ya ait "Sunrays"in son sahibinin, Hindistanlı iş adamı Ravi Ruia olduğu bilgisi yer alıyor.

Hollanda'daki Oceanco tersanesinden Mart 2010'da denize indirilen yatın, Uluslararası Süperyat Derneği (ISS) tarafından 2010'un en iyi yatı seçildiği belirtildi. "Sunrays"in, 86 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğinde olduğu, içerisinde her türlü lüksü barındırdığı kaydedildi.

25 personeli bulunan lüks yat daha önceki yıllarda birçok kez Marmaris Limanı'na demirlemişti.

Etiketler: sunrays, Marmaris, yat, lüks yatlar, dünyanın en iyi yatı, barwani, ravi ruia
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