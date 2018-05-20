  • 20 MAYIS 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 4.494
    EURO 5.292
  • BIST 102410.3
    ALTIN 186.535
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Dünyanın en hızlı köpek balığı Ege kıyılarında görüldü

Dünyanın en hızlı köpek balığı Ege kıyılarında görüldü

Muğla açıklarında seyreden bir tur teknesi, nesli tükenmekte olan 3 metrelik "mako" cinsi köpek balığıyla karşılaştı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Muğla açıklarında yolcu taşıyan bir teknenin kaptanı, mola vermek için koya yaklaştığı sırada dev bir köpek balığı ile karşılaştı.

"Mako" cinsi köpek balığını görünce büyük şaşkınlık yaşayan yolcular ve mürettebat, o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Saatte 84 kilometre hıza ulaşabilen ve en tehlikeli 7 tür arasında sayılan Mako'lar, dünyada nesli tükenmekte olan 21 köpekbalığı arasında yer alıyor. 

Akdeniz Bilimsel Araştırmalar Komisyonu verilerine göre, çok ender rastlanan "mako" türü köpekbalığı, en son 3 yıl önce İskenderiye Körfezi'nde görüldü.  

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Muğla, köpekbalığı, Ege
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER