Dünyanın en hızlı köpek balığı Ege kıyılarında görüldü

Muğla açıklarında yolcu taşıyan bir teknenin kaptanı, mola vermek için koya yaklaştığı sırada dev bir köpek balığı ile karşılaştı.

"Mako" cinsi köpek balığını görünce büyük şaşkınlık yaşayan yolcular ve mürettebat, o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Saatte 84 kilometre hıza ulaşabilen ve en tehlikeli 7 tür arasında sayılan Mako'lar, dünyada nesli tükenmekte olan 21 köpekbalığı arasında yer alıyor.

Akdeniz Bilimsel Araştırmalar Komisyonu verilerine göre, çok ender rastlanan "mako" türü köpekbalığı, en son 3 yıl önce İskenderiye Körfezi'nde görüldü.

Kaynak: TRT Haber