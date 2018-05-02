Dünyanın en büyük inşaat gemisi Marmara'da

Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinde ilk hat tamamlandı.

Proje, Türkiye'nin enerjide merkez olma hedefinin kilometre taşlarından biri. TürkAkım'ın deniz altı boru hattını dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit döşedi.

Tek seferde 2,5 Eyfel Kulesi ağırlığında platformları kaldırabiliyor

Gemi, Rusya'da Anapa kıyısı ile Türkiye'de Kıyıköy arasındaki derin sularda boru döşeme çalışmalarını ilk kez TürkAkım projesinde gerçekleştirdi.

Tek seferde 2,5 Eyfel Kulesi ağırlığında platformları kaldırabilen gemi, İstanbul Boğazı'na girerek 6 saatlik geri dönüş yolculuğuna başladı.

Geminin Marmara'daki yolculuğunu TRT Haber görüntüledi. Dev gemi ile günde ortalama 4 kilometre boru döşeniyor.

İkinci hat için Karadeniz'e dönecek

Pioneering Spirit, geniş petrol ve doğalgaz platformlarının tek hamlede kaldırma yöntemiyle monte ve de-monte edilmesi ve çok yüksek ağırlıktaki boru hatlarının döşenmesi için özel olarak tasarlandı.

Pionering Spirit, Roterdam'da 10 günlük bakım çalışmasının ardından, Norveç kıta sahanlığında 22 bin tonluk bir petrol sondaj platformunun kurulumu için yola çıkacak.

Pionering Spirit, TürkAkım projesinin derin denizlerdeki ikinci hattını tamamlamak üzere, bu yılın üçüncü çeyreğinde Karadeniz'e geri dönecek.

Güvertesi 6 futbol sahası büyüklüğünde

477 metre uzunluğunda 124 metre genişliğindeki gemi geçen yıl Haziran ayında derin denizlerde TürkAkım boru hattını inşa etmek için yola çıktı.

Çalışmalara Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kaptan köşkünden başlattı. Pioneering Sprit’in güvertesinin altında tam teşekküllü bir tesis gizli. Pioneering Spirit’in güvertesi 6 futbol sahası büyüklüğünde.

Projenin maliyeti 7 milyar dolar

TürkAkım'ın kara kısmı Türkiye'nin batı komşularıyla sınırına kadar uzatılacak. Boru hattının kara ve deniz kısmına yönelik yatırımlar yaklaşık 7 milyar dolar.

Sadece kara kısmının yapımı için 13 bin 500 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor. İlk hat Türkiye'nin ihtiyaçları için kullanılacak, diğer hat ile Rus gazını Avrupa pazarlarına ulaştıracak.

Yıllık 31,5 milyar metreküp gaz akışı

Yılda her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteli 2 hat Rusya’nın en büyük doğalgaz rezervlerini doğrudan Türkiye’nin dağıtım şebekesine bağlayacak. Proje ile yıllık 31,5 milyar metreküp gaz akışı sağlanacak

Doğalgaz aktarımının gelecek yıl sonunda başlaması hedefleniyor.

Kaynak: TRT Haber