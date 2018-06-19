Dünyanın en büyük inşaat gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

TürkAkım'ın Türkiye'ye doğalgaz tedarik edecek ilk hattının 930 kilometrelik derin deniz kesimindeki çalışmalarını tamamladıktan sonra, Hollanda'nın Rotterdam Limanı'na giden ve burada planlı bakım onarım çalışmaları gerçekleştirilen gemi, Karadeniz'e dönüş için 10 gün önce yola çıktı.

382 metre boyunda, 125 metre genişliğinde ve 403 bin 342 groston ağırlığındaki Malta bayraklı gemi, saat 05.30'da Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na girdi.

Saat 07.50'de boğazın en dar yeri Çimenlik Kalesi ile Kilitbahir önlerine gelen "Pioneering Spirit"a Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait "Kurtarma-1", "Kurtarma-4", "Kurtarma-9" ve "Kurtarma-10" römorkörleriyle Sahil Güvenlik unsurları eşlik etti.

Boğaz, geminin geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle çift yönlü transit geçişlere kapatıldı.

Dev geminin geçişini sahilde vatandaşlar da izledi.

Geminin Türkiye'deki acente faaliyetlerini gerçekleştiren Polimar Shipping yetkilileri, Pioneering Spirit'in, Türkiye ve Rusya arasında imzalanan "TürkAkımı" projesi kapsamında, Rusya'dan başlayan ve Karadeniz'in altından geçerek Türkiye'ye ulaşacak doğalgaz boru hattı çalışmalarında "Black Sea Offshore" bölgesinde görev yaptığını belirtti.

Pioneering Spirit

Dünyanın en büyük inşaat gemisi unvanına sahip gemi, geniş petrol ve doğalgaz platformlarının tek hamlede kaldırma yöntemiyle montajlanması ve sökülmesi ile çok yüksek ağırlıktaki boru hatlarının döşenmesi için özel olarak tasarlandı.

Tek seferde 2,5 Eyfel Kulesi ağırlığında platformları kaldırabilecek güce sahip gemide, 40 ülkeden 562 kişi görev yapıyor.

Pioneering Spirit, TürkAkım projesinin derin denizlerdeki ikinci hattını tamamlamak üzere, Karadeniz'de görev yapacak.

Kaynak: AA