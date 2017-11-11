Dünyadaki mülteci çocukların sorunları Antalya'da ele alınacak

15-19 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek 61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi'ne 2 bin çocuk doktoru katılacak. Kongrede, mülteci çocukların güncel sorunlarını uluslararası bir çalıştayla masaya yatırılacak.

Dernek Genel Koordinatörü Kerem Hasanoğlu, dünyada 65 milyon mülteci olduğunu, bunların 30-35 milyonunun çocuk olduğunun tahmin edildiğinin belirtti.

Mart 2011'den bu yana sadece Suriye'de 11 milyon kişinin evlerinden olduğunu, savaştan 6 milyon çocuk etkilendiğini aktaran Hasanoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye mültecilere yönelik yaptığı çalışmalarla bugüne kadar birçok ülkeye rol model olacak düzeye geldi. Türkiye'de 200 binin üstünde, geçici barınma merkezlerinde 3 milyonun üzerinde kişi var. Bunların da 1,5 milyondan fazlası çocuk. Çalıştayda mülteci çocukların güncel durumu, mağdur olmuş zarar görmüş çocuklarda IPA'nin rolü, Türkiye'deki mülteci çocuklar ve ergenler, çocuklarda akıl sağlığı, erken yaş çocukluk, okul çağı ve ergenlik döneminde akıl sağlığı konuları tartışılacaktır. Çalıştay sonucu, mülteci çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığı için ortaya konulan çözüm önerileri ulusal ve uluslararası platformlarda etkin olacaktır. Uluslararası katılımcılar yanı sıra, 100'ün üzerinde her alandan katılımcının olacağı çalıştayın sonucunun gerekli mercilerle paylaşacağız. Bu çocukların koruma altına alınması, tedavi edilmesi ve kararlılık içinde onlar için yeni adımların atılması gerekiyor."

Onlara psiko-sosyal destek verilmesi, yeniden hayata tutunmaları, bir birey olarak topluma kazandırılmaları gerektiğini vurgulayan Hasanoğlu, Antalya'da yapılacak çalıştayda bu konuların masaya yatırılacağını ifade etti.

Kaynak: AA