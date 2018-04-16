Dünyada uyuşturucu kullanımı 13 yaşa kadar düştü

Merkezi Ankara'da bulunan Kurtuluş Vakfı tarafından Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen "Uyuşturucu bağımlılığı" konulu konferansa katılmak için İtalya'dan Türkiye'ye gelen İlaçsız Uyuşturucu Rehabilitasyon Programı (Narconon Programı) Güney Avrupa Direktörü Giovanni Çiterio, sentetik uyuşturucularla küçük yaşlarda uyuşturucu kullanımının arttığını belirtti.

Dünyada uyuşturucu kullanma yaşının çocuk yaşlara düştüğüne dikkati çeken Çiterio, şöyle konuştu:

"Dünyada ve Avrupa'da uyuşturucu kullanımı 13 yaşa kadar düştü. Özelikle okulda, eğlence yerlerinde esrar ile başlıyorlar. Sonrasında ecstasy deniyorlar. Buradan bağımlılığa geçiyorlar. Uyuşturucudan kurtulma yolunda biz Narconon Programı'nı kullanıyoruz. Okullarda eğitimler veriyoruz bu konuda. Çünkü onlar uyuşturucuya başlamadan müdahale etmiş oluyoruz. Başlamamaları daha iyi. Okulda verilen eğitimle uyuşturucunun zararları anlatılıyor. Uyuşturucu ile mücadelede 2 yol var; birincisi okulda eğitim vererek önlemek. Sonrasında ise bağımlıları rehabilitasyona almak. Narconon Programı, eğitim programı. İlaç kullanılmayan bir yöntem. Bence bu en iyi yol."

Narconon Programı'nın, uyuşturucudan kurtulmada çok etkili bir yöntem olduğunu vurgulayan Çiterio, 40 ülkede, uygulanan program sayesinde birçok insanın yeni hayatlar kurduğunu ifade etti.

Çiterio, Türkiye'de Narconon Programı'nın Kurtuluş Vakfı tarafından etkili bir şekilde yürütüldüğünü, 4 yıldır uygulanmasına rağmen iyi bir başarı kaydedildiğini vurguladı.

"Türkiye'de başarı oranı yüksek"

Çiterio, sorumlu olduğu ülkeler arasında Türkiye'nin gözle görülür şekilde başarı oranının yüksek olduğuna dikkat çekti.

"İtalya'da 8 merkezimiz var. Nijerya'da da bir merkez kuruyoruz şimdi. Mısır'da bir rehabilitasyon merkezi var. Makedonya'da bir rehabilitasyon merkezi kuracağız. Türkiye'de bir merkez var Kurtuluş Vakfı yürütüyor burada. Türkiye bu programı kullanmada başarılı bir ülke. Çok başarılılar bu konuda, ilaçsız program anlamında da Narconon başarılı bir program. Türkiye'de başarı oranı yüksek. Ama ülkeler arasında oran olarak kıyaslama zor. Çünkü İtalya'da 8 merkez var burada ise sadece bir. O zaman bir kıyaslama yapamıyoruz. Ama burada işler çok iyi gidiyor ve bunun için çok mutluyum. Türkiye 4 yıldır bu programı uyguluyor. İtalya'da ise 20 yıldır var."

Programın, uyuşturucu ile mücadeledeki etkisine de değinen Çiterio, şunları söyledi.

"Uyuşturucu ile mücadele bir taraftan iyi gidiyor çünkü program sayesinde kurtarıyoruz. Bir taraftan kötü gidiyor çünkü uyuşturucu çok var. Bunlar sentetik, gençlere çok kötü zarar veriyor. Gençler bilmeden alıyorlar, sonrası çok zor bir mücadele. Bu konuda Narconon Programı önemli çünkü sadece rehabilitasyon yapmıyor. İnsana eğitim veriyor daha sonra bu kişi aile kuruyor ve yeni bir hayata başlıyor. Aynı zamanda kendisi de uyuşturucuya karşı eğitim veriyor. Biz de 50 yıldan fazla uyuşturucu kullanıp program sayesinde kurtulan var."

"Daha çok insanı kurtarabileceğimize inanıyoruz"

Kurtuluş Vakfı Başkanı Ufuk Tanay Tezemir de uyuşturucu ile mücadele konusunda eğitimin çok önemli olduğunu söyledi.

Liselerde uyuşturucu ve bağımlılık konusunda konferanslar düzenlediklerini aktaran Tezemir, şunları dile getirdi:

"Güney Avrupa Direktörümüz Sayın Giovanni Çiterio bizi denetlemeye geldi, aynı zamanda lisede bir konferansa gittik. Lise çağındaki arkadaşlara seminer verip onları bilgilendirdik. Aynı zamanda Kurtuluş Vakfı eğitmenlerini ve yöneticilerini denetlemiş oldu. Bu bizi daha da güçlendiriyor. Aynı zamanda daha çok insanı kurtarabileceğimize inanıyoruz. Narconon Türkiye'yi onlar Avrupa'nın incisi olarak görüyorlar. Çünkü başarı ortalamamız en yüksek kurumlar arasında yer alıyor. Kendisi bizim yürütmüş olduğumuz faaliyetlerden memnun."

Kaynak: AA