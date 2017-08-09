'Dünya Polis ve İtfaiye Oyunları'na İstanbul İtfaiyesi damga vurdu

ABD'de düzenlenen "Polis ve İtfaiye Oyunları"nda mücadele veren İstanbul İtfaiyesi, ilk gün müsabakalarında 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya Polis ve İtfaiye Oyunları (World Police & Fire Games) ABD'de başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, oyunların ilk gününde grekoromen güreşte 59 kiloda Halit Pınar ve 71 kiloda Şükrü Akyıldız ile altın madalya, 80 kiloda Erol Özçelik ve yine aynı kiloda Nurettin Ertekin ile gümüş madalya, 75 kiloda da Ramazan Alpul ile bronz madalya elde etti.