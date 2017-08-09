  • 09 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.543
    EURO 4.158
  • BIST 108933.57
    ALTIN 144.915
Buradasınız : » » 'Dünya Polis ve İtfaiye Oyunları'na İstanbul İtfaiyesi damga vurdu

'Dünya Polis ve İtfaiye Oyunları'na İstanbul İtfaiyesi damga vurdu

ABD'de düzenlenen "Polis ve İtfaiye Oyunları"nda mücadele veren İstanbul İtfaiyesi, ilk gün müsabakalarında 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dünya Polis ve İtfaiye Oyunlarına İstanbul İtfaiyesi damga vurdu

ABD'de düzenlenen "Polis ve İtfaiye Oyunları"nda mücadele veren İstanbul İtfaiyesi, ilk gün müsabakalarında 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya Polis ve İtfaiye Oyunları (World Police & Fire Games) ABD'de başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, oyunların ilk gününde grekoromen güreşte 59 kiloda Halit Pınar ve 71 kiloda Şükrü Akyıldız ile altın madalya, 80 kiloda Erol Özçelik ve yine aynı kiloda Nurettin Ertekin ile gümüş madalya, 75 kiloda da Ramazan Alpul ile bronz madalya elde etti.

Etiketler: abd, Polis ve İtfaiye Oyunları, altın madalya, gümüş madalya, bronz madalya, Dünya Polis ve İtfaiye Oyunları, World Police & Fire Games
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER