Dünya Kerim bebek için başlatılan dayanışma kampanyasına sessiz kalmadı

Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esed rejiminin saldırısında annesini ve sol gözünü kaybeden ve Doğu Guta'nın simgesi haline gelen Kerim bebeğin hikayesinin dünyaya duyurulmasının ardından sosyal medya takipçileri, Kerim bebekle dayanışma kampanyasına yoğun destek verdi.

Kerim bebeği ve ailesini ilk kez görüntüleyen AA'nın Doğu Guta'daki serbest çalışanı Amer Almohibany, şöyle konuştu:

"14 Aralık'ta bebeği ziyaret ettik. Kerim'i ilk gördüğümüzde, yüzü zihnimize kazınmıştı. Fotoğrafı nereye gitsem aklımdaydı. Onunla ilk karşılaştığımızda üzüntüye kapıldık. Anlatılamayacak bir duyguydu. Çok karışık duygular içerisindeydik. Kerim'i görüntüledim. Fotoğraftaki anı, nereye gitsem aklımdaydı. Onu zihnimden çıkaramıyordum. 3 gün sonra 'Kerim ile dayanışma' (#SolidarityWithKarim) etiketini kullanarak bir kampanya başlatmaya karar verdim."

Genç gazeteci, kampanyanın Kerim gibi nice bebeğin ve sivilin acılarına son verilmesine hizmet etmesini istediğini söyledi.

Doğu Guta'da abluka altında yaşayan bir bebek; adı Kerim, henüz 1 aylık. Savaşta annesini ve bir gözünü kaybetti. Çocuk yaştaki kardeşlerinin baktığı Kerim, hayata tutundu. pic.twitter.com/Yc5CZ4pznh

Kampanya hızla yayılıyor

Kerim bebekle dayanışma kampanyası büyük bir ilgi görerek sosyal medya kanallarıyla hızla yayıldı.

Suriye'de siviller destek gösterileri yaparken dayanışma dünya çapında yayıldı.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Matthew Rycroft ve Bayern Münih'in Fransız yıldız futbolcusu Franck Ribery de Twitter hesaplarından bir elleriyle gözlerini kapatarak çektirdikleri fotoğrafla Kerim bebeğe destek verdi.

Kampanyaya destek veren kullanıcılar, "Kerim ile dayanışma" (SolidarityWithKarim) etiketini kullanıyor.

Türk bakanlardan Kerim'e büyük destek

Türkiye'de büyük ilgi gören kampanyaya bakanlardan da destek mesajları geldi.

Doğu Guta'da, Esed güçlerinin saldırısında annesini ve bir gözünü kaybeden #KerimBebek, gözümüzün nurusun. #Suriye'deki katliama dur diyor, #SeniGörüyoruzKerimBebek. — Nurettin Canikli (@nurettincanikli) 19 Aralık 2017

"Kerim bebeklerin sesi, gözü, kulağı biz olacağız"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da "Dünya sussa da Suriye'den yükselen çığlıkları duyan olmasa da Kerim bebeklerin sesi, gözü, kulağı biz olacağız. Abluka kaldırılsın Doğu Guta'da insanlık ölmesin." paylaşımında bulundu. Kurtulmuş, Kerim bebeğin fotoğrafına da mesajında yer verdi.

"İnsanlığın vicdanı olmaya devam edeceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Kerim bebek, Esed güçlerinin saldırısında annesinin kucağında öksüz kaldı. Bir gözünü kaybetti, sağır oldu. Dünya bu zulme karşı kör kalsa da kulaklarını tıkasa da biz mazlumların yanında durmaya, insanlığın vicdanı olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kerim bebek, Esed güçlerinin saldırısında annesinin kucağında öksüz kaldı. Bir gözünü kaybetti, sağır oldu. Dünya bu zulme karşı kör kalsa da kulaklarını tıkasa da biz mazlumların yanında durmaya, insanlığın vicdanı olmaya devam edeceğiz.#BabyKarim https://t.co/RkxA7CLXdL — Mehmet ÖZHASEKİ (@mehmetozhaseki) 19 Aralık 2017

"Mazlum ve mağdurların yanında olmaya devam edeceğiz"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise Kerim bebeğin 1 aylıkken annesini ve sol gözünü kaybettiğine vurgu yaparak, "Dünyanın birçok bölgesinde baskıya, zulme, insan hakları ihlallerine maruz kalan mazlum ve mağdurların yanında olmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Suriye'de Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'da Kerim Bebek 1 aylıkken annesini ve sol gözünü kaybetti.



Dünyanın birçok bölgesinde baskıya, zulme, insan hakları ihlallerine maruz kalan mazlum ve mağdurların yanında olmaya devam edeceğiz.#KerimBebek #BabyKarimpic.twitter.com/vchEUYOOZu — Veysel Eroğlu (@VeyselEroglu) 19 Aralık 2017

"Kerim Bebeklerin, mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, sosyal medyada paylaştığı mesajında "Kerim bebek önce annesinin kucağında öksüz kaldı; sonra bir gözünü kaybetti ve sağır oldu. Dünya'nın üç maymunu oynadığı Suriye'de biz Türkiye olarak her zaman Kerim Bebeklerin, mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kerim bebek önce annesinin kucağında öksüz kaldı; sonra bir gözünü kaybetti ve sağır oldu.



Dünya'nın üç maymunu oynadığı Suriye'de biz Türkiye olarak her zaman Kerim Bebeklerin, mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz.

#Kerimbebek #DoğuĞûta #BabyKarim #EasternGhouta pic.twitter.com/orFBUT03hH — Hakan Çavuşoğlu (@Hakan_cavusoglu) 19 Aralık 2017

"Adaleti ile birlikte vicdanını da kaybeden dünya"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Doğu Guta'da yaşayan insanlık dramı tepki gösterdiği mesajında "Adaleti ile birlikte vicdanını da kaybeden dünya, körleri ve sağırları oynasa da Kerim Bebeklerin sesi, gözü, kulağı olmaya devam edeceğiz. Abluka kaldırılsın, Dogu Guta'da insanlık ölmesin." dedi.

Adaleti ile birlikte vicdanını da kaybeden dünya,körleri ve sağırları oynasa da #KerimBebek ‘lerin sesi, gözü, kulağı olmaya devam edeceğiz.



Abluka kaldırılsın,#DoguGuta ’da insanlık ölmesin.#BabyKarim #EasternGhoutapic.twitter.com/IpQqwFPOm8 — Ahmet AYDIN (@AhmetAYDIN_02) 19 Aralık 2017

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Kerim bebeğin fotoğrafıyla İbrahim Suresi'nin 42. ayetinin, "Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onları ancak, gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor." mealini paylaştı.

"Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah onları ancak, gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor." İbrâhîm - 42 #KerimBebek #BabyKarimpic.twitter.com/95zeoYhd3y — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) 19 Aralık 2017

"Bütün dünya sırt çevirse de biz seni görüyoruz Kerim bebek"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da paylaşımın da, “Küçük bir çocuğu öksüz bırakıp dünyasını karartan zalimlik asla kazanmayacak. Bütün dünya sırt çevirse de biz seninleyiz seni görüyoruz Kerim bebek” ifadesini kullandı.

Küçük bir çocuğu öksüz bırakıp dünyasını karartan zalimlik, asla kazanamayacak.



Bütün dünya sırt çevirse de biz #SeniGörüyoruzKerimBebek#DoguGuta’da insanlık ölmesin.



#BabyKarim #EasternGhouta pic.twitter.com/S0mNa16sdg — Dr.Betül Sayan Kaya (@drbetulsayan) 20 Aralık 2017

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Biz Dünya barışı için merhametimizi de ümidimizi de kaybetmeyeceğiz" mesajını ve tek gözünü kapattığı bir fotoğrafını paylaştı.

Suriye'de Esed güçlerinin saldırısında bir aylıkken öksüz kalan ve bir gözünü kaybeden Kerim bebek de Türkiye'deki bütün evlatlarımız gibi bizim gözümüzün nuru insanlığımızın vicdanıdır. Biz Dünya barışı için merhametimizi de ümidimizi de kaybetmeyeceğiz. #SeniGörüyoruzKerimBebekpic.twitter.com/IRRE2e9ir3 — Ahmet Eşref Fakıbaba (@aefakibaba) 19 Aralık 2017

"Tüm dünya mazlumlarının yanında olmaya devam edeceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Doğu Guta'da zalim Esed güçlerinin bombardımanında annesini ve bir gözünü kaybeden gözümüzün nuru Kerim Bebek ve tüm dünya mazlumlarının yanında olmaya devam edeceğiz.” mesajını yayınladı.

Doğu Guta'da zalim Esed güçlerinin bombardımanında annesini ve bir gözünü kaybeden gözümüzün nuru #KerimBebek ve tüm dünya mazlumlarının yanında olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/cyh6nHSLs1 — Dr. Osman Aşkın BAK (@OA_Bak) 19 Aralık 2017

Türk Kızılayı Kerim bebeğe ulaştı