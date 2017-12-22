Dünya Kerim bebek için başlatılan dayanışma kampanyasına sessiz kalmadı

Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esed rejiminin saldırısında annesini ve sol gözünü kaybeden ve Doğu Guta'nın simgesi haline gelen Kerim bebeğin hikayesinin dünyaya duyurulmasının ardından sosyal medya takipçileri, Kerim bebekle dayanışma kampanyasına yoğun destek verdi.
Kerim bebeği ve ailesini ilk kez görüntüleyen AA'nın Doğu Guta'daki serbest çalışanı Amer Almohibany, şöyle konuştu:
"14 Aralık'ta bebeği ziyaret ettik. Kerim'i ilk gördüğümüzde, yüzü zihnimize kazınmıştı. Fotoğrafı nereye gitsem aklımdaydı. Onunla ilk karşılaştığımızda üzüntüye kapıldık. Anlatılamayacak bir duyguydu. Çok karışık duygular içerisindeydik. Kerim'i görüntüledim. Fotoğraftaki anı, nereye gitsem aklımdaydı. Onu zihnimden çıkaramıyordum. 3 gün sonra 'Kerim ile dayanışma' (#SolidarityWithKarim) etiketini kullanarak bir kampanya başlatmaya karar verdim."
Genç gazeteci, kampanyanın Kerim gibi nice bebeğin ve sivilin acılarına son verilmesine hizmet etmesini istediğini söyledi.
Doğu Guta'da abluka altında yaşayan bir bebek; adı Kerim, henüz 1 aylık. Savaşta annesini ve bir gözünü kaybetti. Çocuk yaştaki kardeşlerinin baktığı Kerim, hayata tutundu. pic.twitter.com/Yc5CZ4pznh— TRT HABER (@trthaber) 19 Aralık 2017
Kampanya hızla yayılıyor
Kerim bebekle dayanışma kampanyası büyük bir ilgi görerek sosyal medya kanallarıyla hızla yayıldı.
Suriye'de siviller destek gösterileri yaparken dayanışma dünya çapında yayıldı.
Lübnan Başbakanı Saad Hariri, İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Matthew Rycroft ve Bayern Münih'in Fransız yıldız futbolcusu Franck Ribery de Twitter hesaplarından bir elleriyle gözlerini kapatarak çektirdikleri fotoğrafla Kerim bebeğe destek verdi.
Kampanyaya destek veren kullanıcılar, "Kerim ile dayanışma" (SolidarityWithKarim) etiketini kullanıyor.
Türk bakanlardan Kerim'e büyük destek
Türkiye'de büyük ilgi gören kampanyaya bakanlardan da destek mesajları geldi.
Doğu Guta'da, Esed güçlerinin saldırısında annesini ve bir gözünü kaybeden #KerimBebek, gözümüzün nurusun. #Suriye'deki katliama dur diyor, #SeniGörüyoruzKerimBebek.— Nurettin Canikli (@nurettincanikli) 19 Aralık 2017
"Kerim bebeklerin sesi, gözü, kulağı biz olacağız"
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da "Dünya sussa da Suriye'den yükselen çığlıkları duyan olmasa da Kerim bebeklerin sesi, gözü, kulağı biz olacağız. Abluka kaldırılsın Doğu Guta'da insanlık ölmesin." paylaşımında bulundu. Kurtulmuş, Kerim bebeğin fotoğrafına da mesajında yer verdi.
Dünya sussa da, Suriye’den yükselen çığlıkları duyan olmasa da #KerimBebek ‘lerin sesi, gözü, kulağı biz olacağız.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) 19 Aralık 2017
Abluka kaldırılsın,#DoguGuta ’da insanlık ölmesin.#BabyKarim #EasternGhoutapic.twitter.com/zmMxNqxpWd
"İnsanlığın vicdanı olmaya devam edeceğiz"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Kerim bebek, Esed güçlerinin saldırısında annesinin kucağında öksüz kaldı. Bir gözünü kaybetti, sağır oldu. Dünya bu zulme karşı kör kalsa da kulaklarını tıkasa da biz mazlumların yanında durmaya, insanlığın vicdanı olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Kerim bebek, Esed güçlerinin saldırısında annesinin kucağında öksüz kaldı. Bir gözünü kaybetti, sağır oldu. Dünya bu zulme karşı kör kalsa da kulaklarını tıkasa da biz mazlumların yanında durmaya, insanlığın vicdanı olmaya devam edeceğiz.#BabyKarim https://t.co/RkxA7CLXdL— Mehmet ÖZHASEKİ (@mehmetozhaseki) 19 Aralık 2017
"Mazlum ve mağdurların yanında olmaya devam edeceğiz"
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise Kerim bebeğin 1 aylıkken annesini ve sol gözünü kaybettiğine vurgu yaparak, "Dünyanın birçok bölgesinde baskıya, zulme, insan hakları ihlallerine maruz kalan mazlum ve mağdurların yanında olmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.
Suriye'de Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'da Kerim Bebek 1 aylıkken annesini ve sol gözünü kaybetti.— Veysel Eroğlu (@VeyselEroglu) 19 Aralık 2017
Dünyanın birçok bölgesinde baskıya, zulme, insan hakları ihlallerine maruz kalan mazlum ve mağdurların yanında olmaya devam edeceğiz.#KerimBebek #BabyKarimpic.twitter.com/vchEUYOOZu
"Kerim Bebeklerin, mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz"
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, sosyal medyada paylaştığı mesajında "Kerim bebek önce annesinin kucağında öksüz kaldı; sonra bir gözünü kaybetti ve sağır oldu. Dünya'nın üç maymunu oynadığı Suriye'de biz Türkiye olarak her zaman Kerim Bebeklerin, mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Kerim bebek önce annesinin kucağında öksüz kaldı; sonra bir gözünü kaybetti ve sağır oldu.— Hakan Çavuşoğlu (@Hakan_cavusoglu) 19 Aralık 2017
Dünya'nın üç maymunu oynadığı Suriye'de biz Türkiye olarak her zaman Kerim Bebeklerin, mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz.
#Kerimbebek #DoğuĞûta #BabyKarim #EasternGhouta pic.twitter.com/orFBUT03hH
"Adaleti ile birlikte vicdanını da kaybeden dünya"
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Doğu Guta'da yaşayan insanlık dramı tepki gösterdiği mesajında "Adaleti ile birlikte vicdanını da kaybeden dünya, körleri ve sağırları oynasa da Kerim Bebeklerin sesi, gözü, kulağı olmaya devam edeceğiz. Abluka kaldırılsın, Dogu Guta'da insanlık ölmesin." dedi.
Adaleti ile birlikte vicdanını da kaybeden dünya,körleri ve sağırları oynasa da #KerimBebek ‘lerin sesi, gözü, kulağı olmaya devam edeceğiz.— Ahmet AYDIN (@AhmetAYDIN_02) 19 Aralık 2017
Abluka kaldırılsın,#DoguGuta ’da insanlık ölmesin.#BabyKarim #EasternGhoutapic.twitter.com/IpQqwFPOm8
Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Kerim bebeğin fotoğrafıyla İbrahim Suresi'nin 42. ayetinin, "Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onları ancak, gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor." mealini paylaştı.
"Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah onları ancak, gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor." İbrâhîm - 42 #KerimBebek #BabyKarimpic.twitter.com/95zeoYhd3y— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) 19 Aralık 2017
"Bütün dünya sırt çevirse de biz seni görüyoruz Kerim bebek"
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da paylaşımın da, “Küçük bir çocuğu öksüz bırakıp dünyasını karartan zalimlik asla kazanmayacak. Bütün dünya sırt çevirse de biz seninleyiz seni görüyoruz Kerim bebek” ifadesini kullandı.
Küçük bir çocuğu öksüz bırakıp dünyasını karartan zalimlik, asla kazanamayacak.— Dr.Betül Sayan Kaya (@drbetulsayan) 20 Aralık 2017
Bütün dünya sırt çevirse de biz #SeniGörüyoruzKerimBebek#DoguGuta’da insanlık ölmesin.
#BabyKarim #EasternGhouta pic.twitter.com/S0mNa16sdg
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Biz Dünya barışı için merhametimizi de ümidimizi de kaybetmeyeceğiz" mesajını ve tek gözünü kapattığı bir fotoğrafını paylaştı.
Suriye'de Esed güçlerinin saldırısında bir aylıkken öksüz kalan ve bir gözünü kaybeden Kerim bebek de Türkiye'deki bütün evlatlarımız gibi bizim gözümüzün nuru insanlığımızın vicdanıdır. Biz Dünya barışı için merhametimizi de ümidimizi de kaybetmeyeceğiz. #SeniGörüyoruzKerimBebekpic.twitter.com/IRRE2e9ir3— Ahmet Eşref Fakıbaba (@aefakibaba) 19 Aralık 2017
"Tüm dünya mazlumlarının yanında olmaya devam edeceğiz"
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Doğu Guta'da zalim Esed güçlerinin bombardımanında annesini ve bir gözünü kaybeden gözümüzün nuru Kerim Bebek ve tüm dünya mazlumlarının yanında olmaya devam edeceğiz.” mesajını yayınladı.
Doğu Guta'da zalim Esed güçlerinin bombardımanında annesini ve bir gözünü kaybeden gözümüzün nuru #KerimBebek ve tüm dünya mazlumlarının yanında olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/cyh6nHSLs1— Dr. Osman Aşkın BAK (@OA_Bak) 19 Aralık 2017
Türk Kızılayı Kerim bebeğe ulaştı
Türk Kızılayı ekipleri, Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esed rejiminin saldırısında annesini ve sol gözünü kaybeden ve Doğu Guta'nın simgesi haline gelen Kerim bebek ile ailesine ulaştı.
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, twitter hesabından, "Bebeğe arkadaşlarımız ulaştı ve ihtiyaçlarını gideriyoruz. Düşeni kaldıracağız, acıları azaltacağız, insan kalacağız. Kerim bebek kirli bombaların yaraladığı gözüyle, kalp gözü kör olmuş insanlığı uyandırıyor. 400 bin insan 5 yıldır muhasara altında ve insanlık bu gerçekliği Kerim'in masumiyeti olmasa görmeyecek. Sivil insanları açlığa mahkum etmek savaş suçudur." paylaşımında bulundu.
#KerimBebek hem seni görüyoruz hem de— Dr Kerem Kınık (@drkerem) 22 Aralık 2017
800.000 öksüz/yetimi,
Ülke içindeki 6 Milyon, ülke dışındaki 2.6 Milyon savaşın acısını yaşayan ihtiyaç sahibi bebek ve çocukları görüyoruz.
Avrupaya geçmiş akibeti belli olmayan onbinlerce ve ülke içinde %20’si korumasız kimsesiz yetimi de pic.twitter.com/9vGxgdQI4m
Kınık, paylaşımında Türk Kızılayı ekiplerinin Kerim bebekle buluştuğu anların fotoğraflarına da yer verdi.
Kınık, Kerim bebek ile dayanışma amacıyla başlatılan sol gözünü kapatma kampanyasına da destek veren bir paylaşımda bulundu.
Dünya basını geniş yer verdi
Kerim bebeğin fotoğrafı, İngiliz, Alman, Fransız ve ABD basınında da geniş yer buldu.
İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden "The Telegraph", Kerim bebeğin fotoğrafını kullanarak takipçilerine Kerim bebeğin dramını aktardı. Gazete, AA çalışanlarının Ankara'daki Genel Müdürlük binası önünde Kerim bebeğin dev fotoğrafını açarak verdikleri desteğin yer aldığı kareyi dün günün fotoğrafları seçkisine dahil etmişti.
Alman Bild gazetesi çalışanları, haber merkezlerinde sol gözlerini elleriyle kapatarak çektirdikleri fotoğrafla Kerim bebeğe destek olmaya çalıştı.
Fransa basını da Kerim bebeğin dramına ilgi gösterdi. Başta Fransız haber ajansı AFP olmak üzere medya kuruluşları, Kerim bebeğin hikayesini okuyucularıyla buluşturdu. Le Monde gazetesi, BFMTV haber kanalı ve Europe 1 radyosu kampanyaya geniş destek verdi.
ABD'de yayımlanan "The Washington Post" gazetesi ve Buzzfeed internet sitesinin ABD versiyonu, Kerim bebek için başlatılan kampanyada yer aldı.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İtalyanca Twitter hesabından Kerim bebeğin fotoğraflarını paylaşan AA serbest muhabiri Amer Almohibany'i etiketleyerek kampanyaya destek verdi.
Esed rejiminin Doğu Guta'ya yönelik saldırısına bir ay önce sokakta annesiyle yakalanan Kerim bebek, sol gözünü kaybetmiş, başından ağır yaralanmıştı. Kerim, mucizevi şekilde yaşama tutunurken annesi hayatını kaybetmişti.