Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde köpek katliamı

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde, Ankara'nın Mamak ilçesinde battaniyeye sarılı vaziyette çöpe atılmış ölü 8 yavru köpek bulundu.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Boğaziçi Mahallesi 1076'ncı Sokak'taki bir apartmanın önündeki çöplükte, battaniyeye sarılarak atılmış ölü 8 yavru köpek bulundu.
Özellikle 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde oturdukları sokakta böyle bir olayın yaşanmasına tepki gösteren mahalle sakinleri, durumu 155 Polis İmdat Hattı'na bildirdi.
Polis ekipleri, 8 yavru köpeğin telef edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı.