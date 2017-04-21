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Dünya çocuklarından dans gösterisi

"39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" kapsamında Moğolistan, Gine, Bosna Hersek ve Sırbistan'dan gelen çocuklar, Ürgüp ilçesinde ülkelerine özgü dans gösterileri sergiledi.

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Dünya çocuklarından dans gösterisi

Nevşehir'de, "Çocuklar Geleceğimizdir" temasıyla ve 26 ülkeden katılımla düzenlenen "39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" kapsamında, Moğolistan, Gine, Bosna Hersek ve Sırbistan'dan gelen çocuklar, Ürgüp ilçesinde ülkelerine özgü dans gösterileri sergiledi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda, sahneye yöresel kıyafetleriyle çıkan çocukların dans gösterileri vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi.

Uluslararası düzeyde kutlanan ilk ve tek çocuk bayramı niteliği taşıyan şenlik, 23 Nisan Pazar günü Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Spor Salonu'nda katılımcı bütün ülke çocuklarının gösteri sunacağı gala programı ile devam edecek.

24 Nisan Pazartesi günü Avanos ilçesinde gösteri sunacak olan konuk çocuklar, 26 Nisan’da ülkelerine dönecek.

TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ile ilgili tüm gelişmelere www.trt23nisan.com internet adresi ile instagram.com/trt23nisan, twitter.com/trt23nisan ve facebook.com/TRT23Nisan sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir. AA 

Etiketler: 39. TRT Uluslararası 23 nisan çocuk şenliği, dünya çocukları
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