"Dünya beşten büyüktür" şarkı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, BM'de söylediği "Dünya 5'ten büyüktür" sözünden ilham alınarak bestelenen "The World is Bigger Than Five" şarkısının klibi yayınlandı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 14:12