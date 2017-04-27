Dündar, Gül ve Berberoğlu'nun yargılandığı dava devam ediyor

Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül ile birleştirilen dosya sanığı CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin "silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki 5. duruşmaya, tutuksuz sanık Erdem Gül katıldı. Tutuksuz sanıklardan Enis Berberoğlu'nun mazeret bildirerek katılmadığı duruşmada, sanık avukatları ile müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları hazır bulundu.

CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş, Mahmut Tanal ve Celal Yarayıcı da sanıklara destek için adliyeye geldi.

Duruşmada söz alan sanık Gül, ek savunma taleplerinin olmadığını söyledi.

Sanık ve müdahil avukatlarının da herhangi bir taleplerinin olmadığını belirttiği duruşmada, mahkeme heyeti, sanık Berberoğlu'na önceki celsede verilen karar uyarınca ek savunma hakkı tanınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Mütalaadan

MİT'e ait yardım tırlarının durdurulmasına ilişkin davanın 11 Ocak tarihli duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Yeşilkaya, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Savcı Yeşilkaya, sanıklar Can Dündar, Erdem Gül ve Enis Berberoğlu'nun ayrıca, "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Davanın geçmişi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT'e ait yardım tırlarının durdurulması olayına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet gazetesinde yer verdikleri gerekçesiyle yargılanan Dündar ve Gül hakkındaki kararı, 6 Mayıs 2016'da açıklamıştı. Mahkeme, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçundan Dündar'ı 5 yıl 10 ay, Gül'ü ise 5 yıl hapisle cezalandırmıştı.

Dündar ve Gül'ün, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan beraatına karar veren mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan ise "FETÖ/ PDY örgütünün varlığı yönünde kesin bir yargı hükmü mevcut olmadığı, varlığı yönünde henüz kesin bir yargı hükmü mevcut olmayan bir örgüte yardım etmek şeklinde yüklenen suçtan herhangi bir suretle hüküm kurulamayacağı" gerekçeleriyle dosyanın ayrılmasına hükmetmişti.

Davanın 21 Eylül 2016 tarihli ilk duruşmasında, MİT tırlarının görüntülerini yayınlaması için Can Dündar'a verdiği iddiasıyla hakkında "devletin gizli kalması gereken bilgi ve belgelerini askeri ve siyasal casusluk amacıyla temin etme" ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Enis Berberoğlu'nun dosyasının, aralarında hukuki ve fiili irtibat olduğu gerekçesiyle Dündar ve Gül'ün yargılandığı bu dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verilmişti.