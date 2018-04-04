Dumankaya İnşaat'ın eski sahiplerine yeni iddianame

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kayyum atanan Dumankaya İnşaat'ın eski sahiplerinin de aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 63 şüpheli hakkında, iş insanlarından edindikleri çek ve senetleri, Bank Asya'daki hesaplarda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mali yardım amacıyla kullandıkları ve himmet topladıkları iddiasıyla hazırlanan iddianamede kabul edildi. Şüphelilerin "örgüt yöneticiliği ve üyeliği" suçlarından 3 yıl 9 ay ile 22,5 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, KHK ile kayyum atanan Dumankaya Holding'in eski yöneticileri Halit Dumankaya ve çocuklarıyla kimi Bank Asya çalışanları da şüpheli olarak yer aldı.

Şüphelilerden Abdullah Arslan, Gıyasi Taş, Hacı Ali Arıkan, İbrahim Yıldız, İlyas Maltepe, Mehmet Sever, Mustafa Demir, Mustafa Topal ve Necati Doktaş'ın halen tutuklu olduğu belirtilen iddianamede, Dumankaya ailesinden Halit Dumankaya ile Barış Değer, Semih Serhat, Uğur Dumankaya ve Ayla Dumankaya Pirinççi tutuksuz şüpheli olarak yer aldı.

63 şüpheli için hapis istendi

İddianamede, şüphelilerden Halit Dumankaya, Uğur Dumankaya, Semih Serhat Dumankaya, Ayla Dumankaya Pirinççi, Murat Koca, Ali Rıza Özbek ve Ahmet Akıncıoğlu'nun, "silahlı terör örgütü (FETÖ) yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl altışar aya kadar, diğer 55 şüphelinin ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Şüphelilerden Göksel Işık hakkında ise etkin pişmanlıktan yararlandığı için "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Özellikle FETÖ adına kullanılan hesaplardaki çeklerin çoğunluğunun Dumankaya grup şirketlerine ait olduğu, şirket sahiplerinin örgüte kurban ve himmet parası toplayarak finans kaynağı sağladığı öne sürülen iddianame, başsavcılık onayının ardından İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Kaynak: AA