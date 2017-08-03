'Duman avcıları' 24 saat görev başında

Ormanlık alanlarda yangınların erken fark edilebilmesi için hakim tepelere kurulan gözetleme kulelerinde görev yapan orman işçileri, 24 saat adeta göz kırpmadan duman avcılığı yapıyor.

Akseki Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde, Yaylacık, Arıtaşı ve Karlık bölgelerinde orman alanlarına hakim 3 tepede bulunan gözetleme kulelerinde görev yapan orman işçileri, Akseki'de yaşanabilecek orman yangınlarının erken fark edilebilmesi için çevreyi gözetliyor. Gözetleme kulelerinden bölge 24 saat takip ediliyor.

Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı bin 960 metre rakımlı Yaylacık Tepesi gözetleme kulesinde görev yapan orman işçileri, en küçük bir dumanda anında telsiz ile merkezi bilgilendiriyor. Merkezde en yakın bölgede bulunan arazözlerle de yangına ilk müdahaleyi yapmak üzere anında hareket ediliyor.

"24 saat gözetliyoruz"

Yaylacık Tepesi gözetleme kulesinde görev yapan orman işçisi Murat Erol, bin 960 rakımlı bölgede bulunan gözetleme kulesinde nöbet esasına göre çalıştıklarını söyledi.

Bölgede "yangın mevsimi" olarak kabul edilen 6 ay boyunca gözetleme yaptıklarını kaydeden Erol, "Sorumluluğumuzun farkındayız, bu nedenle görevimizi en iyi şekilde yapmanın gayreti içindeyiz. Kulede görevli arkadaşlarımla dönüşümlü olarak orman alanlarını izliyoruz. Ormanlık alanlarda en küçük bir duman görmemiz durumunda anında telsizle merkez kuleye bildirerek, dumanın görüldüğü yere en yakın yangın müdahale ekiplerinin yangın bölgesine yönlendirilmesini sağlıyoruz." diye konuştu.

Görev yaptığı gözetleme kulesinin bölgenin en yüksek yerine kurulu olduğunu anlatan Murat Erol, şöyle konuştu:

"Bu tepe yaklaşık 60 bin hektar alana hakim bir bölge. Bir tarafı Seydişehir, Beyşehir, Gündoğmuş ve Manavgat sınırları. Bu sahamız çok geniş bir alana sahip. Buradan her şeyi net görebiliyoruz. Bu sahayı 24 saat gözetliyoruz. Burada geceli gündüzlü 24 saat 2 kişi görev halindeyiz. En ufak bir dumanı merkezimize, bölge müdürlüğümüze, Akseki işletmemize ve yangın ekiplerimize derhal bildiriyoruz. Ekiplerimizi hemen yangın mahalline sevk ediyoruz. Yangını takip ediyoruz. Merkezimize tekrar bilgi veriyoruz. Merkezimiz yangının büyüklüğüne küçüklüğüne göre ekiplerimizi yönlendiriyor."

Akseki bölgesi, kızılçam, karaçam, sedir, ardıç, köknar ve meşe ağaçlarının bulunduğu yaklaşık 220 bin hektarlık orman alanına sahip bulunuyor.