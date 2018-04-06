Dükkanın önüne bırakılan çöpleri iş yerinin içine attı

Manavgat Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarı üzerinde bir iş yerinin çalışanları, akşam kaldırıma bıraktıkları çöpleri sabah iş yerinin içerisinde görünce şok oldu.

Olayın son günlerde sık sık tekrarlandığını belirten iş yeri sahibi, sadece işlerinin yoğun olduğu günlerde kaldırıma çöp bıraktıklarını, diğer zamanlarda biraz ileride bulunan çöp konteynerine götürdüklerini söyledi.

İş yeri sahibi, temizlik görevlisinin küçük poşetleri almasına rağmen büyük poşeti iş yerinin kapısından içeri attığını dile getirdi.

Olay iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Kamera kayıtlarında akşam bırakılan çöpleri almak için gelen temizlik görevlisi küçük poşetleri alıyor ancak büyük poşeti, çöpü bırakan iş yerinin açık kapısından içeri atıyor. Temizlik görevlisi, sonra diğer çöp poşetlerini alıp bölgeden ayrılıyor.

Kaynak: İHA