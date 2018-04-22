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Düğünde taraflar birbirine girdi: 6 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde düğünde çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar Çine Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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Düğünde taraflar birbirine girdi: 6 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde sokakta yapılan düğünde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine sopa ve şişelerle saldırdı.

Kavgada Ahmet Salih Söker, Yavuzer Söker, Mustafa Can Söker, Mustafa Hoş, Ertaç Işık ve Hasan Karadağ yaralandı.

İhbar üzerine düğün alanına sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Etiketler: aydın, düğün, düğün kavga
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