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Düğünde havaya ateş açanlara operasyon: 15 gözaltı

Kırıkkale'de düğünde havaya ateş açan15 kişi gözaltına alındı.

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Düğünde havaya ateş açanlara operasyon: 15 gözaltı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Sanayi Mahallesi 1281 Sokak'ta bir düğünde havaya ateş açıldığı ihbarını aldı.

Olay yerine gelen ekipler, 15 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kişiler Yüksek İhtisas Hastanesi'nde sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, düğün ve kutlamalarda ölüm ve yaralanmalara yol açabilecek "maganda kurşunları"nın engellenmesi amacıyla kentte başlatılan 'Magandalara karşı her düğüne bir polis' projesini kararlılıkla devam ettireceklerini söyledi.

Düğünde silah atmanın hem suç olduğunu belirten Çorumlu, "Bugün de Sanayi Mahallesi'nde bir düğünde silah atıldığı ihbarı üzerine ekiplerimiz uygulama yaptı. 15 kişiyi gözaltına aldı. Projemizi kentte kararlılıkla yürüteceğiz. Kimseye bir ayrıcalığımız yok." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Kırıkkale, düğün, silah
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