  • 06 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 31º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.444
    EURO 4.113
  • BIST 108827.16
    ALTIN 148.087
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Düğün yolunda trafik kazası: 6 yaralı

Düğün yolunda trafik kazası: 6 yaralı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, hafif ticari aracın kamyonetle çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Düğün yolunda trafik kazası: 6 yaralı

Alınan bilgiye göre, Tolgahan Zengin (22) idaresindeki 16 JIF 52 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Erzurum karayolu Pişkidağ köyü mevkisinde, Zikrettin Karakaş'ın (41) kullandığı 24 DH 289 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kamyonet, çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kamyonette sıkışan sürücü ve babası Sahattin Karakaş (75) ile Talet Aktaş (57), vatandaşlar tarafından çıkartıldı.

Kazada, kamyonetteki 3 kişi ile hafif ticari araçtaki Ebru Ulusoy (37) ve çocukları Nisanur (8) ve Vuslat Sıla (11) yaralandı.

Ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Bu arada, Ulusoy ailesinin Bursa'dan Erzurum'un Oltu ilçesine, bir yakınlarının düğününe gittikleri öğrenildi.

Etiketler: trafik Kazası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER