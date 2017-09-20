'Düğün magandalarına' silah operasyonu

Kahramanmaraş'ta düğün ve kutlamalarda havaya ateş eden "düğün magandaları" ile yasa dışı silah ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda 26 kişi gözaltına alınırken, 27 silah ve 447 fişek ele geçirildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ile Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, "Ruhsatsız silahla etkin mücadele" kapsamında kent merkezi ve ilçelerde 38 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda değişik marka, model ve çapta 5 ruhsatsız tabanca, 15 pompalı tüfek, 7 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait 445 fişek, 17 şarjör ele geçirilirken, 26 kişi gözaltına alındı.