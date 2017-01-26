Düğün günü damat ve geline büyük şok!

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bir düğün salonunda gerçekleştirilen düğünde gelin ve damada takılan altın ve paralar çalındı.

Polis 155 İmdat Hattına ihbarda bulunulması üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, çok yönlü araştırma yapılarak, kamera kayıtları incelendi.

Görüntülerin incelenmesi sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren F.D. isimli kadının düğün evine akraba gibi gittiği belirlendi. Zanlının evde bulunan 7 bin 480 lira, altın küpe, 17 çeyrek altın, 6 yarım altın ile tam altını çaldığı tespit edildi.

F.D. konakladığı otelde, yakalanırken, şüphelinin kaldığı odada yapılan aramada ele geçirilen altın ve paralar yeni evlenen çifte teslim edildi.

Gözaltına alınan F.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA