Düdüklü tencereye sıkışan 2 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı

Çorum'da Turan ailesinin 2 yaşındaki çocukları Muhammed, anne ve babasının uyuduğu sırada evin mutfağında düdüklü tencereyle oynamaya başladı.

Tencerenin içine oturan küçük çocuk, ayak ve diz kapaklarının sıkışması sonucu çıkamadı.

İtfaiye ekipleri yarım saat uğraştı

Bir süre sonra ağlamaya başlayan Muhammed'in yanına giden anne ve babası, çocuklarını tencereden çıkaramayınca 112 acil servis ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri de Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verdi.

Kısa sürede eve gelen itfaiye ekipleri, kesici ve ayırıcı kullanarak tencerenin bir bölümünü kesti.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kurtarılan küçük çocuk, ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.

"Eşimle çıkartmaya çalıştık ama başaramadık"

Kent merkezindeki bir fırında çalışan 3 çocuk babası Gökhan Turan, yaşadıklarını gazetecilere anlattı.

Olay günü sabah işten geldiğini ve uyuduğunu, bir süre sonra büyük oğlunun, "Baba kardeşim sıkıştı" diyerek kendisini uyandırdığını belirten Turan, şunları söyledi:

"Koşarak mutfağa gidip baktığımda, şaşkınlık içinde kaldım. 'İki yaşındaki bebek eski bir düdüklü tencerenin içine nasıl girer?' diye düşündüm. Şoka girdim. Eşimle çıkartmaya çalıştık ama başaramadık. Çocuğa da zarar vermek istemedim. Hemen itfaiye ve sağlık ekiplerini aradım."

"Çocuğu gören gülmekten koptu"

Turan, itfaiyenin kısa sürede eve geldiğini ve çocuğu düdüklü tencereyle birlikte apartmanın dışına çıkardıklarını anlattı.

"Çocuğu gören gülmekten koptu. Ben bile gülmeye başladım ilk gördüğümde. İtfaiyeciler, 'Siz rahat olun biz çıkaracağız onu' dediler. Ben rahattım ama çocuk korkuyordu ve ağlıyordu. O yüzden biraz telaşlıydım. Yarım saat uğraştılar, basit ve kolay bir şekilde çıkardılar. Çocuğum hiç zarar görmedi. Hatta o sırada çocuğun zarar görmemesi için bir itfaiyeci arkadaşın parmağı kesilmiş. Elini makasın ön tarafına kıstırmış. Ona da çok teşekkür ediyorum. Bayağı hareketli bir gün yaşadık. Büyüyünce hatıra olarak göstermek için düdüklü tencereyi de saklamak istedim ama apartmanın girişinden birileri alıp götürmüş."

Kaynak: AA