  • 17 EYLÜL 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 37º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.44
    EURO 4.121
  • BIST 107741.7
    ALTIN 145.873
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » DTK kongresine 'terör' soruşturması

DTK kongresine 'terör' soruşturması

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) kongresinde "terör örgütü propagandası" yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
DTK kongresine terör soruşturması

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 Eylül Cumartesi günü, Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) "Özgür Kürdistan İçin Gün Birlik Günüdür" sloganıyla Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) konferans salonunda gerçekleştirdiği kongreye ilişkin, yapılan konuşmalar, salona asılan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ve teröristlere atıfta bulunulan ifadelerin yer aldığı pankartlarla ilgili "terör örgütü propagandası" yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmasına karar verdi.

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan ve DTK Eş Başkanı Leyla Güven'in konuşma yaptığı kongreye bazı HDP milletvekilleri, DBP ve DTK üyeleri katılmıştı. AA 

Etiketler: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, terör soruşturması
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER