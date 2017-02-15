  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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DSİ Suriyelilerin su ihtiyacını karşılayacak

DSİ Genel Müdürlüğünce, Cilvegözü'nde ve Suriye tarafındaki güvenli bölgelerde barınan Suriyelilerin su ihtiyacının karşılanması amacıyla 3 kuyu açıldı

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DSİ Suriyelilerin su ihtiyacını karşılayacak

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Cilvegözü'nde ve Suriye tarafındaki güvenli bölgelerde barınan Suriyelilerin su ihtiyaçları karşılanacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü'nde ve sınırın ötesinde, Suriyeliler için tesis edilen güvenli bölgedeki su ihtiyacının karşılanması için DSİ tarafından üç su kuyusu açıldı.

Yapılan çalışmalarla hem Suriye tarafındaki hem de Cilvegözü'ndeki kamplarda kalan toplam 35 bin kişinin içme suyu ihtiyacı giderilecek.

Açıklamada, değerlendirmesine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Suriyeli mazlumlar için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak kamp yerlerinin tesis edilmesi başta olmak üzere hem iş makinesi hem de personel desteği verdik. Şimdi de buralarda yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacağız. Şu ana kadar 2'si Suriye, biri Cilvegözü'nde olmak üzere toplam 3 kuyuyu açtık. Açacağımız kuyularla günde 3,5 milyon litre su temin edeceğiz."

Etiketler: dsi genel müdürlüğü, cilvegözü, suriye, kuyu içme suyu
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