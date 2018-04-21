Drone eğitimiyle kaçak avcılara göz açtırmayacaklar

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Bursa Şube Müdürlüğü personeli kaçak avcıları yakalamak için drone eğitimi aldı.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü'nün desteğiyle eğitim alan onlarca personel Bursa ve çevre illerde kaçak avcılara karşı drone ile sürekli gözlem yapacak. Bu sayede kaçak avcılar daha kolay yakalanıp yaban hayatın korunması sağlanacak.

Uludağ Sarıalan'da bir araya gelen personele eğitmenler tarafından drone eğitimi verildi. Milli Parklar personeli İHA ehliyeti alarak drone kullanmaya başlayacak ve kaçak avcılara göz açtırmayacak. Personel, eğitimler sonunda usta bir drone kullanıcısı olacak.

Aldıkları eğitimlerle ilgili bilgi veren Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Bursa Şube Müdürlüğü personeli, kaçak avcılığı ve kaçakçılığı drone sayesinde önlemeyi hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: İHA