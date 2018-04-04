Drone destekli uyuşturucu operasyonu: 42 gözaltı

Adana İl Jandarma Komutanlığınca "halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması; uyuşturucu madde kullanımı, imal edilmesi ve ticaretinin önlenmesi"ne yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Karataş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon düzenlendi.

20 ayrı adrese düzenlenen operasyon, havadan da drone ile takip edildi.

Bazı şüpheliler teknede ilerlerken yakalandı

Operasyonda zehir tacirlerinin evlerinde saksıda kenevir yetiştirdikleri belirlendi. Ayrıca evlerinde bulunamayan bazı şüpheliler denizde seyir halindeyken, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yardımıyla teknelerde yakaladı.

Çeşitli miktarlarda uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonlarda, uyuşturucu çetesine mensup olduğu belirlenen 42 şüpheli gözaltına aldı.

Kaynak: İHA