  • 20 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Drone destekli uyuşturucu operasyonu

Drone destekli uyuşturucu operasyonu

Mardin'de insansız hava aracı (drone) destekli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 26 gram metamfetamin bulundu.

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Drone destekli uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon yapıldığı bildirildi.

Bu kapsamda Kızıltepe ilçesinde İpekyolu üzerinde şüpheli bir araç tespit edildiği ifade edilen açıklamada, drone destekli operasyonda dedektör köpek ile araçta arama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, aracın motor hava filtresine gizlenmiş vaziyette 2 kilo 26 gram sentetik uyuşturucu metamfetamin ele geçirildiği, 2 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Etiketler: uyuşturucu operasyonu, drone
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