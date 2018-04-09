  • 09 NISAN 2018, PAZARTESI

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Buradasınız : » » “Drej Ali” lakaplı suçlu yakalandı

“Drej Ali” lakaplı suçlu yakalandı

Polis ekipleri Etiler’de çok sayıda suç kaydı olan “Drej Ali” lakaplı şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı.

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“Drej Ali” lakaplı suçlu yakalandı

İstanbul Etiler'de “Mala zarar verme”, “Konut dokunulmazlığı” ve “oto hırsızlığı” gibi suçlamalarla 15 farklı araması ve çok sayıda suç kaydı olan “Drej Ali” lakaplı 23 yaşındaki Ali Ü., kendisini takip eden polis ekiplerini görünce yanındaki kadınla birlikte kaçmaya başladı.

Bunun üzerine şüphelilerle Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri arasında kovalamaca başladı. 

Kovalamaca sonucunda şüpheliler, sokak üzerine geldiğinde 3 araca çarptı. Kaza sonrası araçtan inen şüpheliler, yaya olarak kaçıp ardından da taksiye binerek uzaklaştı.

İhbar üzerine çevrede geniş çaplı çalışma başlatan polis, şüphelileri taksiyle seyir halindeyken yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

Etiketler: etiler, drej ali, suç
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