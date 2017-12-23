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Buradasınız : » » Down sendromlu Filistinli Muhammed Konya'da

Down sendromlu Filistinli Muhammed Konya'da

İsrail askerleri tarafından gözaltına alınıp serbest bırakılan Muhammed et-Tavil ve ailesi, Atiker Konyaspor-Fenerbahçe maçını izlemek amacıyla Konya'ya geldi.

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Down sendromlu Filistinli Muhammed Konyada

Atiker Konyaspor Kulübü'nün davetlisi olarak Konya'ya gelen down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil ve ailesi, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.

İsrail askerleri tarafından gözaltına alınıp serbest bırakılan ve psikolojik destek için Türkiye'ye getirilen down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil ve ailesine, Mevlana Müzesi ziyaretinde, Konyasporlu yetkililerin yanı sıra, AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan ile Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay eşlik etti.

Hazreti Mevlana'nın sandukası başında dua eden Muhammed et-Tavil ve ailesine, müze ve türbe hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, Filistin halkını haklı davalarında desteklediklerini ifade ederek "Hukuksuzluğa asla boyun eğmeyeceğiz. Haklı davalarında hep yanlarında olacağız." diye konuştu.

Muhammed et-Tavil ise Türkiye'de kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini belirterek başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Filistinli gencin babası Halil İbrahim et-Tavil de "Sayın Erdoğan dünyanın lideri. Bize çok iyi baktı. Allah razı olsun kendisinden." dedi.

Muhammed et-Tavil ve ailesi, Atiker Konyaspor-Fenerbahçe maçını izleyecek.

Kaynak: AA 

Etiketler: israil askerleri, Muhammed et-Tavil
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