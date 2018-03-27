Down sendromlu bireyler ile ailelerinin sorunları ve ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.
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Down sendromlu bireyler için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu