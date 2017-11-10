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Dört ilde kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi.

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Dört ilde kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı; Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı olması öngörülüyor.

Açıklamada, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadiseleri beklenen bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 10, Ağrı'da 6, Kars'ta 5, Ardahan ve Erzurum'da 4, Tunceli'de 3 ve Erzincan'da 2 derece ölçüldü.

Günün beklenen sıcaklığı ise Tunceli'de 15, Iğdır ve Erzincan'da 14, Ağrı ve Erzurum'da 10, Kars'ta 9, ve Ardahan'da 8 derece olacak.

Kaynak: AA

Etiketler: meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi
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