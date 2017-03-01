  • 01 MART 2017, ÇARŞAMBA

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Dört il için kuvvetli yağış uyarısı

Antalya, Isparta, Burdur ve Muğla için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

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Dört il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabahtan itibaren görülecek yağışlar, bölge genelinde kuvvetli, Antalya il merkezi ve doğusu, Burdur'un doğu ilçeleri ile Isparta'nın güney ilçelerinde çok kuvvetli olacak.

Yağışlar yarın akşamdan itibaren etkisini azaltarak bölgeyi terk edecek.

Meydana gelebilecek ani sel, taşkın, su baskını, yıldırım, dolu, hortum, çatı uçması ve ulaşımda aksamalara karşı ilgililer ve vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.

Etiketler: kuvvetli yağış, meteoroloji
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