Dondurucu soğukta köy yollarını açıyorlar

Kentte 3 gündür etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle 164 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, gece gündüz demeden aralıksız çalışarak kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu köylere iş makineleriyle ulaşmaya çalışıyor.

Ekipler, 2 kepçe, 2 greyder ve 1 dozer eşliğinde vatandaşların köylerinde mahsur kalmaması için gece sıfırın altında 30 dereceyi bulan dondurucu soğuğa rağmen çalışmalarını aksatmıyor.

Eleşkirt İlçe Özel İdare Müdürlüğünde görevli ekip şefi Sinan Yıldız, ilçede son yılların en büyük fırtınasının yaşandığını söyledi.

Kar kalınlığının 3 metreyi bulduğunu anlatan Yıldız, şöyle konuştu:

"İlçedeki kar yağışı ve tipinin ardından, köy yolları adeta çığ düşmüş gibi tamamı kapandı. Ekiplerimiz kar kütlelerini kepçe ve greyder yardımıyla kaldırıp yolu ulaşıma açıyor. Sorumluluk alanımızdaki tüm köy yollarını önceki gün açmamıza rağmen, gece sabaha kadar devam eden tipi nedeniyle yeniden kapandı. Köy yollarında insanımıza hizmet için gece gündüz demeden çalışmalarımızı devam ettireceğiz."

İş makinesi operatörü Sadullah Alpaslan ise tipi nedeniyle kapanan köy yollarında günlerdir çalıştıklarını anlatarak, "Yollarda metrelerce kar kütlesi olduğu için ilerleyemedik. Biz canı gönülden çaba gösteriyoruz. Tüm halkımızdan sabırla beklemelerini istiyoruz. İnşallah yollarımızın tamamını açacağız." ifadelerini kullandı.