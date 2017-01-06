Dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı geliyor

Soğuk ve yoğun kar yağışının, bugün Trakya'dan başlayarak Marmara'yı etkilemesi bekleniyor.

Soğuk hava sisteminin etkisiyle sağanakların Trakya'da yoğun kar yağışına dönüşeceği ve Marmara Bölgesi'ni etkileyeceği öngörülüyor.

Tahmine göre, kar yağışı cumartesi günü İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerini etkileyecek. Pazar günü ise Trakya ile Ege kıyıları ve Akdeniz hariç yurdun tamamında etkili olacak.

Hava sıcaklıkları kar yağışlı bölgelerde bugünden itibaren hissedilir ölçüde düşecek.

Güney Marmara'da dondurucu soğuklar etkili olacak

Güney Marmara'da hafta sonunda kar yağışı ve soğuk etkili olacak.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Bilecik'te bugün başlayacak kar yağışıyla hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin altında seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş ise yaptığı açıklamada, Türkiye'nin halen yüksek basınç merkezinin etkisi altında bulunduğunu, mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarıyla iç kesimlerde yer yer sisin etkili olduğunu belirtti.

"Bugün, batı kesimlerde önce kuvvetli lodosla beraber Marmara ve Ege'de yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, Trakya'dan başlayarak öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde İstanbul ve Marmara genelinde kuvvetli kuzeyli rüzgar ve hızlı sıcaklık düşüşleriyle yer yer yoğun olmak üzere kar yağışına dönüşeceğini tahmin ediyoruz. Cumartesi günü, kar yağışlarının iç kesimlere doğru etki alanını genişletmesini, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı geçmesini bekliyoruz."

Pazar ve pazartesi de kar yağışları etkili olacak

Güneş, 8 Ocak Pazar ve 9 Ocak Pazartesi günleri kar yağışlarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde etkisini devam ettireceğini kaydetti.

İsmail Güneş, hava sıcaklığının, bugün kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla, hafta sonu iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede, 8 ila 15 derece azalacağının beklendiğini ifade etti.

Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisiyle şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak ile yoğun kar yağışlarının etkili olacağını ve önce güney, sonra kuzey yönlerden kuvvetli fırtına, ani sıcaklık değişimleri, ekstrem düşük sıcaklıklar, kuvvetli buzlanma, don gibi kuvvetli hava olaylarının yaşanmasının beklendiğini bildiren Güneş, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ile tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınlayacağı güncel günlük rapor ve meteorolojik uyarıları takip etmelerinin önemli olduğunu vurguladı.