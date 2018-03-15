Dondurma hırsızı market sahibini çileden çıkardı

Şirinyalı Mahallesi'nde bulunan marketteki son hırsızlık, 13 Mart akşamı gerçekleşti. Eşi Gonca Çekici ile birlikte 5 yıldır market işleten Haydar Çekici, son bir ayda kilitlemediği dondurma dolabından aralıklarla en pahalı olan çeşitlerin eksildiğini fark etti.

Bunun üzerine marketinin güvenlik kameralarını inceleyen Çekici, bir şahsın marketin kepenginin arasından elini uzatıp dondurmaları çaldığını gördü. Dondurmaları tekrar inceleyen Çekici, dolapta birçok çeşidin yer almasına rağmen hırsızın sadece en pahalısını çaldığını belirledi.

"Hep böğürtlenli ve bademli olanları alıyor"

Hırsıza sistem eden market sahibi Çekici, "Kış sezonu olduğu için genelde satılan bir ürün değil fakat baktık dondurmalardan en pahalı olanları eksilmeye başlıyor, kamerayla izlemeye karar verdik. İzlediğimizde gördük. Günlük 2, 3, 5 tane aynı şahıs gelip kepengin arkasından dondurmamızı alıyor. Hep aynı markanın böğürtlenli ve bademli olanı alıyor. Dur diyoruz artık bu olaya. Hep zarar ediyoruz, sürekli dondurmamız çalınıyor. Artık dolabımı kilitliyorum ama yine yokluyor ara sıra" dedi.

Çekici, polise suç duyurusunda bulunacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA