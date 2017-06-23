Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin iddianame kabul edildi

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 57'si tutuklu, 13'ü firari 92 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün darbe girişi sırasında Donanma Komutanlığı ve bağlı birimlerdeki eylemlere ilişkin hazırladığı 852 sayfalık iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.

Mahkemece kabul edilen iddianamede, darbe girişimi sırasında Yavuz Fırkateyni'nde alıkonulan Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele ile darbeci askerler tarafından gözaltına alınarak İstanbul'a gönderilen Harp Filosu Komutanı Tümamiral Ahmet İskender Yıldırım ve Donanma Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Yalçın Payal "müşteki" sıfatıyla yer alıyor.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "1" numaralı şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem'in de aralarında bulunduğu 92 şüpheli yer alıyor.

İddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurma veya yönetme" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Şüpheli askerlerle irtibatlı olan, onları darbe toplantılarına götüren ve kaçtıkları dönemde saklayan, Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18'i sivil, 1'i asker öğretmen olmak üzere toplam 19 şüphelinin ağırlaştırılmış müebbet ile 19'ar yıldan 36 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

İddianamede, Donanma Komutanlığı'nda darbe girişimini yönettiği belirtilen tutuklu sanıklar Hakan Üstem, Hayrettin İmren, Ömer Faruk Harmancık, Nazmi Ekici, Süleyman Yarayan, Tezcan Kızılelma, Gürel Kaynak, Muharrem Aslan ve Murat Erdem ile firari sanık Ayhan Bay'ın ağırlaştırılmış müebbet ile 19'ar yıldan 36 yıl 6'şar, diğer sanıkların ise ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6'şar aydan 29'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.