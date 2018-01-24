Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası sürüyor

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmada, tutuklu, tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları hazır bulundu.

Duruşmaya müdahil olarak Başbakanlık avukatları Halit Çokan, Emre Arık katıldı. AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sami Çakır, Cemil Yaman ile İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve belediye meclis üyeleri de duruşmayı izledi.

Tutuksuz sanık Cengiz Topel Deniz Hava Üs Komutanlığı 351 Hat Bakım Komutanlığı'nda görevli eski uçak bakım elektronik silah yükleme astsubayı M.D, "Nöbetçi olmadığı halde üstte olduğu, birliğindeki astlarını acil göreve çağırdığı, Komutanlık görevlilerince 'Sea Hawk Helikopteri'nde savunma ve saldırı amaçlı kullanılan 'hellfire' güdümlü mermisinin takıldığı aparat olan 'M299 launcher'ın, helikopterlere takılması ve sökülmesi olayında, bu aparatın kimin emri ile ne zaman hangi helikopterlere hangi amaçla takıldığı ve yine kimin emri ile söküldüğü konusunda ve aparatın takılı olduğu helikopter kimlik (kuyruk numarası) bilgisine ulaşmak ve söküm-takım işlemini yapan personeli ve hava aracını tespit edebilmek adına gerekli kayıtlar istendiğinde, konu ile alakalı olarak rutin olarak tutulması gereken kayıtları tutturmadığı, darbe girişiminde bulunanlarla hareket ettiği, darbe girişimini öğrenmesine karşın onların emir ve talimatlarını uyguladığı" suçlamaları karşısında savunma yaptı.

KHK ile ihraç edilen M.D, üzerine atılı suçlamaları reddederek, FETÖ'cü ve darbeci olmadığını ileri sürdü.

Olay tarihinde 351 Hat Bakım Komutanlığı'nda nöbetçi astsubay olarak görev aldığını belirten sanık M.D, normalde o gün nöbetçi olmadığını fakat 15 Temmuz günü nöbeti olan arkadaşının senelik izne çıkması nedeniyle nöbeti devraldığını ve bununla ilgili düzenledikleri form ve izin yazısının birlikte bulunduğunu söyledi.

Helikopter kayıtlarının tutulmadığı iddiası

M.D, Sea Hawk helikopterindeki kayıtları tutturmadığı iddiasına ilişkin, "Dosyaya sunduğumuz belgeler bu iddiayı çürütmektedir. Gerekli kayıtlar tutulmuştur. Ben emniyetteki ifademde o kayıtları tutmak benim görevim olmadığı için 'Tutulup tutulmadığını bilmiyorum.' dedim. Bu ifadem yanlış anlaşılmış. Sonradan bakıldığında tüm kayıtların tutulduğu görülmüştür. Zaten birliğimizde saldırı amaçlı silah yoktur." diye konuştu.

Darbeci komutanların emir ve talimatlarına uymadığını, görevi kapsamında yer alan rutin faaliyetleri yerine getirdiğini savunan M.D, Bakım Komutanı Albay Bülent Yakın'dan direk veya dolaylı bir emir almadığını öne sürdü.

Sanığın savunmasının tamamlanmasının ardından Başbakanlık avukatı Halit Çokan, sanığa, "İddianamede 'Kollukta, Saat 23.30-24.00 sıralarında Yüzbaşı Celil yanımıza gelerek bana ihtiyaç durumunda kaç adet helikoptere chaff ve flare savunma sistemi yükleyebileceğimizi sordu. Ben de ona yükleme derseniz bu farklı anlaşılır dedim.' şeklinde ifade vermişsiniz. Burada 'Farklı anlaşılır' ifadesinden kastınız nedir?" sorusunu yöneltti.

Tutuksuz sanık M.D, Çokan'ın sorusunu, "Darbe söylentileri dolaşıyordu. Ortada bilgi kirliliği vardı ama ne olduğu belli değildi. Komutanım Celil Yüzbaşı sayım istedi, ben de 'Sayım yapalım ama yükleme yaparsanız yanlış anlaşılır.' dedim. Normalde kendisi üstümdür, böyle bir söz söyleme şansım yoktur ama o akşam farklı bir durum vardı. Eğer olur da uçaklara mühimmat yükleme emri verecekse, bu emri yerine getirmeyeceğimi bilsin diye bu ifadeyi kullandım." şeklinde yanıtladı.

M.D'nin savunmasıyla dosya kapsamında tutuklu ve tutuksuz 72 sanığın savunmalarının dinlenmesi tamamlandı.

Duruşma, darbe girişimi sırasında TCG Yavuz Fırkateyni'nde alıkonulan eski Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele'nin müşteki olarak SEGBİS üzerinden dinlenmesiyle devam ediyor.

Kaynak: AA