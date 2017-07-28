  • 28 TEMMUZ 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Doludan hasar gören uçak İstanbul'a döndü

Doludan hasar gören uçak İstanbul'a döndü

İstanbul-Ercan seferini yapan Atlasglobal'in tarifeli uçağı, kalkıştan sonra dolu yağışının burun kısmında hasar oluşturması nedeniyle Atatürk Havalimanı’na yönlendirildi.

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Doludan hasar gören uçak İstanbula döndü

Alınan bilgiye göre, Atatürk Havalimanı'ndan KKTC'ye hareket eden "Airbus A320" tipi Atlasglobal uçağı, kalkışından kısa bir süre sonra 5 bin feette dolu yağışına yakalandı. Yağış nedeniyle uçağın ön kokpit camlarının çatladığı tespit edildi.

Uçağın kaptan pilotu kule ile irtibata geçerek, Atatürk Havalimanı'na dönüş için izin istedi.

Gerekli izinlerin alınmasının ardından uçak havalimanına sorunsuz indi. Yapılan ilk kontrollerde uçağın "radom" olarak adlandırılan burun kısmında ciddi hasar meydana geldiği belirlendi.

Kokpit camları, dolu nedeniyle çatlayan uçağın pilotlarının, inişin ardından taksi yolunda yandaki camlara bakarak, başarıyla indirdiği belirtildi.

Yolcuların başka bir Atlasglobal uçağıyla Ercan'a hareket ettiği öğrenildi. 

Etiketler: dolu, İstanbul, istanbul yağış, uçak seferleri atlasglobal
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