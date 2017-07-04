Dolu yağışı tarım arazilerini büyük zarara uğrattı

Edirne'de dolu ekili alanlarda zarara yol açtı.

Kentte dün akşam saatlerinde dolunun etkisini yoğun şekilde gösterdiği Lalapaşa ve Süloğlu ilçesine bağlı köylerde tarım arazilerinde zarar meydana geldiği görüldü.

Yağışın ardından hasar gören arazilerde inceleme yapan üreticiler, çok üzgün olduklarını belirterek yardım talebinde bulundu.

"Bazı yerlerde yüzde 80'e yakın kayıp oldu"

Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Secaattin Uyur, gazetecilere yaptığı açıklamada, aniden bastıran dolunun özellikle ayçiçeği tarlalarında büyük hasarlara yol açtığını söyledi.

Bazı yerlerde yüzde 80'e yakın verim kaybı olduğunu ifade eden Uyur, "Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Böyle olunca yapacak bir şeyimiz yok. Büyüme döneminde olan ayçiçeği kafalarında kırılmalar ve dökülmeler meydana geldi. Buğday tarlalarında da yatmalar ve başaklarda dökülmeler var. Üreticilerimiz çok üzen bir durum oldu. Sigorta yaptıran üreticilerimiz, hasar-tespit çalışmasının ardından zararlarını tanzim edecekler. İnşallah bir daha böyle doğal felaketler yaşamayız." diye konuştu.

Lalapaşa'ya bağlı Taşlımüsellim Köyü Muhtarı Ali Yıldırım ise dolunun, köy arazilerinin yarısına yakınında zarar oluşturduğunu belirterek, "Özellikle ayçiçek tarlalarında çok büyük zarar var. Buğdayda da büyük hasar var. Buğdayda yüzde 100 hasara uğrayan arazilerimiz var." ifadelerini kullandı.

Hasar tespitinin Tarım İl Müdürlüğünce yapılmasını istediklerini dile getiren Yıldırım, sigortadan haklarını alamadıklarını savundu.

Ayçiçeği üreticisi Dursun Civan da dolunun büyük zarar verdiğini belirterek, "Buğdayda da ayçiçeğinde de yüzde 50 civarında bir zararımız var. Ayçiçeğinin bazılarının kafaları koptu. Yapraklarının yüzde 80’i düşmüş. 10 gün sonra var olan ayçiçekleri çürüyecek ve tarlaya zarar verecek. Arazilerimizin bazılarında sigorta var bazı komşularımızda yok." diye konuştu.

Ayçiçeği üreticisi Fedai Gülşen ise hasar durumunun bölgelere göre farklılıklar gösterdiğini söyledi.

Üzgün olduklarını kaydeden Güneş, "Tarlaları gezdik üzücü bir durum ancak tabii ki Allah'tan gelen bir şey. Ne yapalım. Nasip kısmet böyleymiş." dedi.