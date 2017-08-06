Dolu göçüklerini düzeltmek için yeni yöntem

Geçen hafta İstanbul'da yağan şiddetli dolu nedeniyle araçlarda oluşan göçükleri alttan iterek "masaj" yöntemiyle düzelten tamirciler, üstten vakumla çekme yönteminin ise "masaj" uygulanamayan noktalarda mecbur kalınırsa kullanılması uyarısında bulundu.

İstanbul'da geçen hafta yaşanan kuvvetli dolu ve fırtınadan dolayı araçlarda ve binalarda ciddi maddi hasar meydana geldi. Takip eden günlerde ise hem sigorta şirketlerinin çağrı merkezleri hem de araç onarım servislerinde uzun kuyruklar oluştu.

Bir anda artan göçük düzeltme talebini karşılamakta zorluk çeken servisler, diğer illerdeki merkezlerinde bulunan göçük düzeltme ustalarını İstanbul'a çağırdı.

Sürücüler, araçlarının bir an önce ve en uygun maliyetle onarılması için beklerken, uzmanlar, göçük düzeltme yöntemleri ve doğru uygulamalarla ilgili bilgilenmenin önemli olduğunu vurguladı.

"Ayda bin 250 aracı tamir edeceğiz"

RS Servis AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, dolu yağdığında hemen hareket geçerek, Türkiye genelindeki merkezlerinde bulunan yetişmiş boyasız göçük düzeltme teknisyenlerini hepsini İstanbul'a çağırdıklarını söyledi.

Kısa sürede müşterilerine onarım hizmeti vermeye başladıklarını anlatan Ünaldı, 50 kişilik teknisyen ekiple ayda bin 250 civarında aracı tamir edeceklerini bildirdi.

Ünaldı, şu an servislerinde boyasız göçük düzeltme yöntemiyle onarım bekleyen 2 bin araç olduğunu ve hala onarım için yeni başvuruların devam ettiğini aktardı.

Yaklaşık 2 ayda servislerinde sıra bekleyen 2 bin aracın tamirini gerçekleştireceklerini belirten Ünaldı, "Bize başvuran araç sayısının 4 bini bulacağını tahmin ediyoruz. Doludan zarar gören 4 bin aracı 4 ayda tamir etmeyi hedefliyoruz. Ortalama üç günde aracı tamir edip teslim ediyoruz." diye konuştu.

"Doğru olan masaj yöntemidir"

Ünal Ünaldı, otomobilleri tamir ederken boyasız göçük düzeltme de denilen "masaj" yöntemini kullandıklarını söyledi.

Söz konusu yöntemin göçüğün uygun ekipmanlarla aşağıdan masaj yaparak düzeltilmesi olduğunu anlatan Ünaldı, şöyle konuştu:

"Araçlarda doludan dolayı oluşan göçükleri alttan iterek masajla tamir ediyoruz. Bir diğer yöntem de üstten vakumla çekilme yöntemidir. Fakat doğru olan masaj yöntemidir. Vakum yöntemini göçüğün altından masaj yaparak itemeyeceğimiz durumlarda, arabaların yan direkleri gibi yerlerde kullanıyoruz. Mecbur kalmadıkça vakumla tamir yapmıyoruz. Araba daha önce boya yapılmışsa masaj yöntemi kullanılamıyor. Çünkü sonradan yapılan boyanın altından bir macun tabakası var. Biz otomobilde vakum veya masaj yöntemini kullandığımızda o macun tabakası kopuyor."

"Ortalama maliyet 3 bin 500 lira"

Ünaldı, genel olarak yetkili servislerde otomobilde göçük gibi küçük zararlarda, ilgili parçanın değişiminin istendiğini, parçanın değişmesi durumunda ise tüketicinin cebinden çıkan paranın ortalama 10-15 bin lirayı bulduğunu bildirdi.

Kendi tamir yöntemlerinin büyük tasarruf sağladığını vurgulayan Ünaldı, "Bizim yöntemimizle onarım maliyeti ortalama 3 bin 500 liraya mal oluyor. Hem müşterilerimize hem de sigorta şirketlerine 6 bin 500 lira civarında tasarruf sağlıyoruz. Her iki taraf da kazanıyor. Ayrıca yetkili serviste arabayı boyadıkları için otomobilin orijinalliği bozuluyor, satarken değer kaybı oluşuyor. Biz değer kaybını da engelliyoruz, aracın orijinalliğini koruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan bazı sigorta şirketleri ile özel anlaşmaları bulunduğunu belirten Ünaldı, şunları kaydetti:

"Anlaşmalı sigorta şirketlerinden kaskosu olan araçlara onarım yaptığımızda kasko hasarsızlık indirimi de bozulmuyor. Sigorta şirketleri hasarlı araçları bize yönlendiriyor, biz de onarımı gerçekleştiriyoruz. Sigorta şirketleri de müşterisinin kasko hasarsızlık indirimini bozmuyor. Araç kaskolarında yüzde 90 oranında kloz denilen sigorta çeşitlerine göre poliçe genel şartlarındaki hususları tamamlayan ve özellikle dikkat edilmesi gereken şartları gösteren uyarı notları bulunuyor. Deprem, dolu, fırtına gibi felaketler yılda bir kere olur, kaza her zaman olabilir. Araç sahipleri doğal felaketlere yönelik tam kapsamlı kasko yaptırmalarını tavsiye ediyorum."