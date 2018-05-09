Dolmabahçe Tüneli'ndeki kaza kameraya yansıdı

Dolmabahçe-Bomonti Tüneli Beşiktaş istikametinde sabah saat 10.15 sıralarında, seyir halinde olan motosiklet sürücüsü aniden duran taksiye arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi yere savrularak yaralandı. Meydana gelen feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Kameraya yansıyan görüntülerde, seyir halindeki taksi biranda duruyor. Bunun üzerine aynı istikamette seyreden motosiklet sürücüsü taksiye arkadan çarpıyor.
Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişiyi havada takla atarak yere savruluyor. Kazanın ardından diğer sürücüler de durarak yaralıların yardımına koşuyor.
Olay yerine gelen ambulansa alınan yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılıyor.
Kaynak: İHA