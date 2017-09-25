Dolar/TL güne yükselişle başladı

Geçen hafta içinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" olarak değerlendirilen karar ve açıklamalarının ardından 3,5199 ile son bir ayın en yüksek seviyesini gören dolar/TL, cuma gününü yüzde 0,15 düşüşle 3,4980'den tamamlandı.

Bugüne yükselişle 3,50'nin üzerinde başlayan dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,39 artışla 3,5126 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,09 artışla 4,4840'dan, sterlin/TL de yüzde 0,77 yükselerek 4,7559'dan alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,29 azalışla 1,1916 seviyesinde bulunuyor.

Almanya'daki seçimi Başbakan Angela Merkel önderliğindeki Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 32,5 oy ile kazandı. Martin Schulz liderliğindeki Sosyal Demokratlar (SPD) yüzde 20 oyla sandıktan ikinci parti olarak çıkarken, 3'üncü parti konumundaki aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi de yüzde 13,5 oy oranı ile 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez meclise girdi.

Analistler, koalisyon hükümetinde yer alan CDU/CSU ile SPD'nin 2013'te yapılan son seçimlere göre oylarında 9 puan düşüş yaşandığına dikkati çekti.

Bugün Almanya'daki seçimin ardından siyasi gelişmelerin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin yapacağı konuşmanın izleneceğini belirten analistler, dolar/TL'nin 3,52'nin altında kalması durumunda 3,46 seviyelerinin gündeme gelebileceği dile getirdi.