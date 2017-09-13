  • 13 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Dolar/TL güne yatay başladı

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 3,4330 seviyesinden işlem görüyor.

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Dolar/TL güne yatay başladı

Dün 3,44'ün üzerini görse de bu seviyelerde kalıcılık sağlayamayan dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,68 artışla 3,4327'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay bir başlangıç yapmasının ardından saat 09.45 itibarıyla 3,4330 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,11 yükselişle 4,1135'ten, sterlin/TL de yüzde 0,16 artarak 4,5682 seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, bugün İngiltere'de işsizlik, Avro Bölgesi sanayi üretimi ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri ile İngiltere'de Brexit ile ilgili gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,40 seviyesinin destek, 3,45'in ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Döviz kurlarının dünkü yükselişinin sınırlı kaldığına dikkati çeken analistler, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde piyasalarda dalgalı bir seyir izlenebileceğini ifade etti.

Etiketler: Dolar/TL, dolar
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