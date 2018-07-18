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Dolandırıldığını iddia eden kişi parasını megafonla istedi

Adana Yüreğir'de 13 bin lira tutarında zeytin, peynir ve yağ sattığı kişi tarafından dolandırıldığını ileri süren alacaklı, megafonla "paramı ver" diye seslendi.

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Dolandırıldığını iddia eden kişi parasını megafonla istedi

Adana'da bir kişi, sattığı zeytin, peynir ve yağın parasını alamadığını iddia etti. Kendisini dolandırdığını öne sürdüğü kişinin evinin önüne geldi. 

Eline megafonu aldı, "Benim param yenir mi? Paramı ver" diye seslendi.

Daha önce de kimlik fotoğrafını büyütmüştü

Bir süre megafonla parasını isteyen alacaklı, vatandaşların tepki göstermesi üzerine mahalleden ayrıldı. 

Alacaklı, daha önce de aynı kişinin kendisini dolandırdığını iddia etmişti. Kişinin kimlik fotoğrafını büyütüp, aracına "Hakkımı helal etmiyorum" yazılı afişle asmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Adana, dolandırıcılık
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