  • 28 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.524
    EURO 4.01
  • BIST 99881.79
    ALTIN 141.913
Buradasınız : » » Dolandırıcılığa 798 yıl hapis istemi

Dolandırıcılığa 798 yıl hapis istemi

Bursa'da "Ponzi yöntemi"yle 57 kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan şüpheli hakkında toplam 798 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dolandırıcılığa 798 yıl hapis istemi

Cumhuriyet Savcılığı tarafından Arzu Mertgil hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık "Ponzi Arzu" lakabı ile tanınan zanlı hakkında Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Kamu görevlisi ile ilişkisi olduğundan bahisle dolandırıcılık" suçlarından, 57 mağdur için ayrı ayrı 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Hakkında 57 kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla toplam 798 yıla kadar hapis cezası istenen Arzu Mertgil, yakında hakim karşısına çıkacak.

Ponzi yöntemi, yatırımcılara kendi paralarından geri dönenle veya sonraki yatırımcılardan gelen paralarla ödemenin yapıldığı dolandırıcılık usulü olarak biliniyor. Ponzi yönteminde kişi, finansal kurumların vadettiğinden daha fazla faiz getirisi önererek yatırımcı kazanmaya çalışıyor. Bu yöntem, geçmiş yıllarda "Saadet" ve "Titan Zinciri" adıyla da biliniyordu.

Olay

Görüştüğü kişileri "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama ve getirisinin üzerinde gelir sağlama" vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla aranan Mertgil, 11 Şubat'ta Mustafakemalpaşa ilçesinde kendisine ait olmayan ehliyet, kimlik ve 18 perukla yakalanmıştı.

Etiketler: dolandırıcılık, bursa, ponzi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER