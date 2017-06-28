Dolandırıcılığa 798 yıl hapis istemi

Cumhuriyet Savcılığı tarafından Arzu Mertgil hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık "Ponzi Arzu" lakabı ile tanınan zanlı hakkında Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Kamu görevlisi ile ilişkisi olduğundan bahisle dolandırıcılık" suçlarından, 57 mağdur için ayrı ayrı 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Hakkında 57 kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla toplam 798 yıla kadar hapis cezası istenen Arzu Mertgil, yakında hakim karşısına çıkacak.

Ponzi yöntemi, yatırımcılara kendi paralarından geri dönenle veya sonraki yatırımcılardan gelen paralarla ödemenin yapıldığı dolandırıcılık usulü olarak biliniyor. Ponzi yönteminde kişi, finansal kurumların vadettiğinden daha fazla faiz getirisi önererek yatırımcı kazanmaya çalışıyor. Bu yöntem, geçmiş yıllarda "Saadet" ve "Titan Zinciri" adıyla da biliniyordu.

Olay

Görüştüğü kişileri "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama ve getirisinin üzerinde gelir sağlama" vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla aranan Mertgil, 11 Şubat'ta Mustafakemalpaşa ilçesinde kendisine ait olmayan ehliyet, kimlik ve 18 perukla yakalanmıştı.