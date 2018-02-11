Dolandırıcılar yeni yöntemler kullanmaya başladı

İstanbul'da polis ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde 2016 yılında 4 bin 814, 2017'de ise 4 bin 926 olmak üzere 9 bin 740 dolandırıcılık olayı meydana geldi.

Cep telefonları yaygın olarak kullanılmaya başlandıktan sonra "kontör transferi" yöntemini keşfeden dolandırıcılar, bu sayede çok sayıda vatandaşı mağdur etti.

Yine cep telefonu aracılığıyla kendilerini savcı, polis veya asker olarak tanıtan dolandırıcılar, banka hesaplarının terör örgütlerinin eline geçtiğini ve paralarını başka bir hesaba aktarmalarını istedikleri vatandaşları dolandırırken, evde bulunan para ve ziynet eşyalarını da belirttikleri yere getirmelerini isteyerek, çok sayıda kişinin parasını aldı.

+155,*155 gibi numaralardan arıyorlar

Bu yöntemle dolandırıcılık yapan şüphelilerin, bilgisayar yazılımı kullanarak "+155, *155 veya .155" gibi numaralardan aradıkları vatandaşları kolayca kandırdıkları belirlendi.

Emniyet, jandarma ve bazı kamu kurumlarının tüm uyarılarına rağmen bu dolandırıcılık yönteminin hala yoğun şekilde kullanıldığı belirtildi.

Vatandaşların cep telefonlarına "hediye kazandınız veya çekiliş hakkı kazandınız" gibi mesajlar atılması, kazanılan hediyenin vergi ödemesi veya kargo ücreti adı altında para talep edilmesi, dolandırıcıların kullandığı bir başka yöntem oldu.

Cep telefonlarına mesaj atmak suretiyle vatandaşların kimlik bilgilerinin alınarak, sağlık veya hayat sigortasının yenilenmesi için para istenmesi gibi yöntemler de dolandırıcılar tarafından sık sık kullanıldı.

İnternet aracılığıyla dolandırıcılık

İnternet aracılığıyla vatandaşların paralarının alınması da dolandırıcılar tarafından son yıllarda yoğun şekilde kullanılan yöntemler arasına girdi.

Mail yoluyla gönderilen virüslü mesajların açılması sonucu vatandaşların bilgisayarlarındaki bilgilere ulaşan "hacker" dolandırıcılar, elde ettikleri şirket, kimlik ve banka bilgilerini kullanarak, vatandaşların şahsi ve firmalarındaki hesaplarında bulunan paraları kendi hesaplarına aktardığı görüldü.

İnternet üzerinden araç, ev, iş yeri satmak isteyen vatandaşlar da dolandırıcıların hedefi oldu. İnternetten araç ve gayrimenkul satmak isteyen vatandaşlarla temasa geçen dolandırıcıların, tapuda üzerine aldıkları mülklerin parasını çeşitli yöntemler kullanıp vatandaşı oyalamak suretiyle ödemeden kaçtığı ortaya çıktı.

İnternette araç kiralama sayfası oluşturan ve kendilerine başvuran vatandaşlardan otomobil kiralama bedelinin tümünü veya bir miktar kaparosunu alan dolandırıcılar, günü geldiğinde aracı teslim etmeyerek, mağdurları dolandırdı.

İş bulmak için internetteki ilanlara bakan vatandaşlar ise dolandırıcılar tarafından hazırlanmış iş bulma sitelerine başvurunca mağdur oldu. Dolandırıcılar tarafından hazırlanan internet sitelerine başvuran vatandaşlar "iş bulma komisyonu" adı altında kredi kartlarıyla ödeme yaparken, internet sitesinin herhangi bir faaliyetinin olmadığını öğrenince dolandırıldıklarını fark ettiler.

Dolandırıcılar sürekli yöntem değiştiriyor

Emniyet yetkilileri, vatandaşların parasını alabilmek için dolandırıcıların sürekli yöntem değiştirdiğine dikkati çekerek, vatandaşların son yıllarda özellikle cep telefonu ve internet aracılığıyla dolandırıldığına dikkati çekti.

Kaynak: AA