Dolandırıcı, para ve altınlarla kaçarken yakalandı

Adana'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu takside Niğde'de telefonla dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Emek Mahallesi'nde şüpheli kişilere yönelik uygulama yaptı.

Uygulama sırasında Niğde plakalı taksiyi durduran ekipler, müşteri Ahmet K'nin yanındaki poşette 22 bin 200 lira, 15 altın bilezik ile yarım ve tüm altın buldu.

Ahmet K'nin üst araması sırasında ceketinin altındaki kıyafete çengelli iğneyle sabitlenmiş 21 çeyrek altın ele geçiren ekipler, yaptığı sorgulamada şüphelinin Niğde'de ikamet eden 70 yaşındaki Nimet T'nin telefonla dolandırılması olayına karıştığını belirledi.

Altın ve paraları alınan mağdur kadın dolandırıldığını, polislerin kendisiyle irtibata geçmesiyle öğrendi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine teslim edilen şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA