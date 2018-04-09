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Buradasınız : » » Dolandırıcı firari çift Ankara'da yakalandı

Dolandırıcı firari çift Ankara'da yakalandı

Bursa'da yüzlerce kişiyi ev sahibi yapma vaadiyle dolandıran inşaat firmasının yöneticisi çift, Ankara'da yakalanarak tutuklandı. Çift, 600 yıldan fazla hapse mahkum edildi.

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Dolandırıcı firari çift Ankarada yakalandı

Bursa'da, konut yapma vaadiyle yüzlerce kişiyi senet imzalatarak dolandırdıkları gerekçesiyle haklarında hapis cezası olan ve aranan Uludağ İnşaat'ın yöneticileri Ahmet ve eşi Rukiye Toğrul'un Ankara'da olduğu tespit edildi.

Harekete geçen Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 2 ay boyunca çifti fiziki takibe aldı.

Polis, yakalanmamak için Ankara, İstanbul ve Bursa'da sürekli yer değiştiren zanlıları, kimi zaman postacı, kimi zaman kargocu kılığına girerek takip etti. Toğrul çiftinin Batıkent'te bir evde saklandıklarını belirleyen ekipler adrese operasyon düzenledi.

Evdeki aramada, Ahmet Toğrul'un üzerinde Selahattin Özcan adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Mağdurlar sosyal medya üzerinden örgütlenmişti

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi, şirket sahibi Ahmet Toğrul'a nitelikli dolandırıcılık suçundan, her bir mağdur için 3'er yıl olmak üzere toplam 657 yıl ve 2 milyon 628 bin lira, eşi Rukiye Toğrul'a da aynı suçtan 654 yıl hapis cezası ile 2 milyon 624 bin lira adli para cezası vermişti.

Evlerini alamayan mağdurlar, sosyal medya aracılığıyla gruplar oluşturarak şirket yöneticileri hakkında şikayetçi olmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: uludağ inşaat, dolandırıcı, bursa
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