Doktora "Eşek gibi bakacaksın" diyen sanığa para cezası

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Göz Polikliniği'ne 2 yıl önce muayene için giden U.S., kendisiyle ilgilenilmediği gerekçesiyle poliklinikte görevli Dr. İbrahim Etem Ay ile tartışmaya başladı. Doktor Ay'ın sırası gelince bakacağını söylediği U.S., iddiaya göre 5-6 kez "Eşek gibi bakacaksın" dedi.

Dr. Ay'ın şikayeti sonrası U.S. hakkında "hakaret" ve "basit tehdit" suçlamasıyla kamu davası açıldı.

Antalya 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık U.S., şikayetçi İbrahim Etem Ay ve avukatları katıldı. U.S., üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme heyeti U.S.'yi, 6 bin 80 lira adli para cezasına mahkum etti.

"Bu, tüm hekimlerin davası"

Verilen kararın, paranın miktarından ziyade sembolikliği açısından değeri olduğunu belirten Dr. Ay, "Örnek oluşturması çok önemli. Çünkü bütün sağlık çalışanlarına karşı şiddetin önüne geçmemiz için bu olayların kamuoyuna duyurulması lazım. Tabi ki hiçbir arkadaşımızın başına böyle bir şeyin gelmesini istemeyiz. Eğer başlarına böyle bir şey gelirse de haklarını sonuna kadar aramalarını tavsiye ediyorum. Bu ülkede adalet olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu devletle ilgili davaydı. Biz şimdi şahsi tazminat davası da açtık. Bu benim şahsi davam değildir. Bu tüm hekimlerin, tüm sağlık çalışanlarının davasıdır. Sağlıkta şiddetin önüne geçmek için bu tür davaların takipçisi olmak durumundayız" dedi.

"Hakaret sözlü şiddet"

Dr. İbrahim Etem Ay'ın avukatı Yunus Emre Ay da, "Hekim kamu görevlisi olduğu için davranışın kamu görevlisine hakaret suçu işlendiği yönünde değerlendirilerek sanığın yargılanmasını talep ettim. Söz konusu olay hakaret suçunun, dolayısıyla nitelikli unsurunu oluşturmuştur. Burada asıl dikkat çekilmesi gereken hakaret bir sözlü şiddettir. Hekime karşı şiddet dediğimiz zaman aklımıza sadece fiziksel saldırı gelmemeli, sözlü saldırı da hekime karşı şiddet olarak değerlendirilir. Bunun adı hekime karşı sözlü şiddettir. Buradan tüm hekim ve sağlık çalışanlarına tavsiyemiz, davalarının takipçisi olsunlar. Hekime karşı şiddet suçu işlendiğinde sonuna kadar haklarını savunsunlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA